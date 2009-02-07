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Thermaltake, Vi-ON serisi sabit disk kutularını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake, Vi-ON serisi sabit disk kutularını kullanıma sunuyor
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Elemental S adını verdiği yeni kasasını tanıtan Thermaltake, Vi-ON serisi sabit disk kutularını kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5" ve 3.5" modellerden oluşan yeni kutularının SATA-I ve SATA-II disklerle uyumlu olarak kullanılabildiği belirtiliyor. 2.5" boyutundaki modelleri 135 x 188 x 25 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında olan kutuların alet gerektirmeyen kuruluma olanak tanıdığı, USB 2.0 arabirimini desteklediği ve kapasitesi 500GB'a kadar olan sabit sürücülerle kullanılabildiği belirtiliyor.

3.5" modeller ise 255 x 70 x 205 mm boyutlarında ve 480 gram ağırlığında. Çıkarılabilir alt sisteme sahip olan kutuların titreşim engelleme özelliğine ve Active SMART adını verilen soğutma teknolojisi ile ısı kontrollü fana sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca yine 3.5" modellerin USB ve hem USB hem de eSATA destekli iki farklı varyasyonu bulunuyor. Thermaltake'in önümüzdeki günlerde satışına başlayacağı Vi-ON serisi sabit disk kutularının fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Lucifer_Sam 9 yıl
Arkadaşlar bu ürünü 1 TB üzeri disklerle kullananlar var mı? 1.5 TB Seagate ile kullanmayı düşünüyorum. bi problem çıkar mı?
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yc#1 10 yıl
3.5" modelin tasarımı da adı da fena halde Wii'ye benziyor. Thermaltake'den daha özgün bir şeyler beklerdim.
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ASiL35 10 yıl
harbi konsollara benzemiş kasalardaki görsellik burda yok
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