Thermaltake'den maliyet odaklı yeni kasa: V3 Black Edition

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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Thermaltake, V3 Black Edition isimli yeni kasa modelini duyurdu. İyi özellikler ve ateşli bir görünümü makul bir fiyat seviyesinden sunmak üzere hazırlanan V3 Black Edition, 430 x 190 x 473 mm boyutlarında ve 4.6 Kg ağırlığında olan yeni kasanın, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabildiği açıklandı.

Ön panelinde iki adet ses ve USB portlarına yer verilen yeni kasa, pencereli yan paneliyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Tercihe bağlı olarak 450 Watt'lık güç kaynağı ile satın alınabileceği belirtilen kasa, arka kısma konumlandırılan 120mm çapında Mavi LED'li fan ile gelirken ön, yan ve iki de üst kısma olmak üzere kullanıcıların dört tane daha fan kullanabilmesine olanak tanıyor.

Thermaltake'in mid-tower segmenti için hazırladığı V3 Black Edition, yurt dışında 39$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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