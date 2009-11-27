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Thermaltake'den maliyet odaklı yeni kasa: V3 Black Edition

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den maliyet odaklı yeni kasa: V3 Black Edition
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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Thermaltake, V3 Black Edition isimli yeni kasa modelini duyurdu. İyi özellikler ve ateşli bir görünümü makul bir fiyat seviyesinden sunmak üzere hazırlanan V3 Black Edition, 430 x 190 x 473 mm boyutlarında ve 4.6 Kg ağırlığında olan yeni kasanın, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabildiği açıklandı.

Ön panelinde iki adet ses ve USB portlarına yer verilen yeni kasa, pencereli yan paneliyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Tercihe bağlı olarak 450 Watt'lık güç kaynağı ile satın alınabileceği belirtilen kasa, arka kısma konumlandırılan 120mm çapında Mavi LED'li fan ile gelirken ön, yan ve iki de üst kısma olmak üzere kullanıcıların dört tane daha fan kullanabilmesine olanak tanıyor.

Thermaltake'in mid-tower segmenti için hazırladığı V3 Black Edition, yurt dışında 39$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Thermaltake'den maliyet odaklı yeni kasa: V3 Black Edition
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Thermaltake'den maliyet odaklı yeni kasa: V3 Black Edition
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Thermaltake'den maliyet odaklı yeni kasa: V3 Black Edition
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Quad_core2 10 yıl
valla bende vhb6000 var cok memnumum ama daha kaliteili fan kullana bilirlerdi biraz ses yapıyor fanlar
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DARTH_BLACK 10 yıl
Fiyat - performans olarak aslında iyi bir etiketle getirilse çoğu kişinin tercih edebilceği bir kasa.Normal bir ev kullanıcısının kasasından sıkılıp değişik alternatifler arayan kullanıcılar için alabileceği bir kasa yapmışlar.komple siyah yapısı ve basit kurulum arayüzü ile tercih edilebilcek bir kasa.
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orhan--k 10 yıl
Yerleşim rc690 ı andırıyor f/p ürünü olabilir evet türkiye fiyatına bağlı olarak...
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WinteR 10 yıl
Güzel kasa, gelsin bakalım ne olcak fiyatı, 50 dolara kadar alınabilir bence.
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mushishi 10 yıl
Fiyatına göre sunduğu özellikler gayet iyi duruyor bence.
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No Way Out 10 yıl
Türkiye de 65$ filan olur.
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Kasa, thermaltake
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