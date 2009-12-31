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Thermaltake'den Nvidia tutkunlarına özel kasa: Element V Nvidia Edition

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den Nvidia tutkunlarına özel kasa: Element V Nvidia Edition
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Kasa, soğutucu ve güç kaynağı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Thermaltake, Nvidia ile iş birliğine hazırladığı yeni kasa modelini duyurduı. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen Element V Nvidia Edition isimli yeni kasa, 532 x 220 x 537 mm boyutlarında ve 14.13 Kg ağırlığında. Siyah ile birlikte Nvidia Yeşili'nin hakim olduğu kasa, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları da dahil olmak üzere Nvidia'nın güncel ürün gamındaki tüm modeller için (SLI kurulumları da dahil) yeterli iç hacme sahip. 5 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen ve üst kısmında harici donanımlar için bir adet eSATA ve dört adet USB portuyla birlikte ses konnektörlerinin yer aldığı Element V Nvidia Edition isimli yeni kasada su soğutma sistemler için boru deliklerine ve entegre fan kontrolcüsüne de yer veriliyor.

Soğutma için 230mm çapında Colorshift serisi renkli, bir adet üst kısma yerleştirilen yine Colorshift serisi renkli 200mm ve biri ön diğeri ise arka kısma olmak üzere iki adet 120mm'lik fan ile toplamda 4 fana sahip olan Elemnet V Nvidia Edition ile 3 veya 4 GPU'lu ekran kartı kurulumları için ideal kasa içi soğutma performansının sağlanması hedefleniyor. 3 ve 4 yollu Fermi kurulumlarına destek verdiği de açıklanan Element V Nvidia Edition'ın yukarıda da belirttiğimzi gibi ilk olarak CES fuarında tanıtılması hemen akabinde de satışa sunulması beklenirken, Thermaltake tarafından belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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fearless1905 9 yıl
Bu kasanın black edition olanını aldım. bundan tek farkı yeşil olan kısımlar siyah ya da kırmızı. Fan ışıklarını yeşil kırmızı mavi ya da mix halinde çalıştırabiliyorsun.Eğer fiyat farkı varsa bunu almak gereksiz olur...
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ahmetkep 9 yıl
Gayet hoş görünüyor.Farklı açı ve iç tasarımını görmek isterdim.googleden arattıgımda kırmızı renklisi çıkıyor ama tasarımı aynı.
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sahafiec 9 yıl
güzel bir kasa, hele şu büyük boyut fanlar çok etkili oluyor sesi de az oluyor.
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Black_Mamba24 9 yıl
guzel kasa yapmışlar..rc 690 dada vardı yeşil nvdia...
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