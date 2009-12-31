Thermaltake'den Nvidia tutkunlarına özel kasa: Element V Nvidia Edition

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Kasa, soğutucu ve güç kaynağı üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Thermaltake, Nvidia ile iş birliğine hazırladığı yeni kasa modelini duyurduı. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen Element V Nvidia Edition isimli yeni kasa, 532 x 220 x 537 mm boyutlarında ve 14.13 Kg ağırlığında. Siyah ile birlikte Nvidia Yeşili'nin hakim olduğu kasa, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları da dahil olmak üzere Nvidia'nın güncel ürün gamındaki tüm modeller için (SLI kurulumları da dahil) yeterli iç hacme sahip. 5 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen ve üst kısmında harici donanımlar için bir adet eSATA ve dört adet USB portuyla birlikte ses konnektörlerinin yer aldığı Element V Nvidia Edition isimli yeni kasada su soğutma sistemler için boru deliklerine ve entegre fan kontrolcüsüne de yer veriliyor.

Soğutma için 230mm çapında Colorshift serisi renkli, bir adet üst kısma yerleştirilen yine Colorshift serisi renkli 200mm ve biri ön diğeri ise arka kısma olmak üzere iki adet 120mm'lik fan ile toplamda 4 fana sahip olan Elemnet V Nvidia Edition ile 3 veya 4 GPU'lu ekran kartı kurulumları için ideal kasa içi soğutma performansının sağlanması hedefleniyor. 3 ve 4 yollu Fermi kurulumlarına destek verdiği de açıklanan Element V Nvidia Edition'ın yukarıda da belirttiğimzi gibi ilk olarak CES fuarında tanıtılması hemen akabinde de satışa sunulması beklenirken, Thermaltake tarafından belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.