Thermaltake'den oyunculara özel yeni kasa: Element V

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Komponent üretiminde sektörün köklü isimlerinden Thermaltake, Element serisi altında hazırladığı yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Firmanın Element V olarak isimlendirdiği 532 x 220 x 537 mm boyutlarında ve 14.13 Kg ağırlığındaki yeni kasa, full tower formundaki yapısı ile oyuncular ve yüksek performans tutkunu kullanıcıları hedef alıyor. Beş adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan kasanın üst panelinde harici donanımlar için bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet USB portuna yer veriliyor. Su soğutma sistemleriyle uyumlu için hortum kanallarına sahip olan Element V ile Thermaltake, kasa içi soğutma performansını ön plana çıkartıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Element V'de standart olarak tam beş adet kasa fanı kullanılıyor.

Ön kısmında iki, arka tarafta ise bir olmak üzere toplamda üç adet 120mm fana sahip olan kasanın üst kısmında 200mm, yan panelinde ise 230mm çapında Colorshift (üç renkli) serisi fanlara yer veriliyor. Aynı segmentteki diğer pek çok modelde olduğu gibi güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Element V, tasarım özellikleri itibariyle hızlı donanım kurulumuna olanak tanıyor. Yüksek hava akışı için delikli ön panele sahip olan kasa, donanımlara hızlı erişim için mandallı yan panel ile geliyor. Geniş iç hacmiyle yüksek performans sınıfı anakartların hemen hepsiyle uyumlu olan Thermaltake Element V, 169$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

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