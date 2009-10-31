Thermaltake'den oyunculara özel yeni kasa: Element V

Komponent üretiminde sektörün köklü isimlerinden Thermaltake, Element serisi altında hazırladığı yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Firmanın Element V olarak isimlendirdiği 532 x 220 x 537 mm boyutlarında ve 14.13 Kg ağırlığındaki yeni kasa, full tower formundaki yapısı ile oyuncular ve yüksek performans tutkunu kullanıcıları hedef alıyor. Beş adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan kasanın üst panelinde harici donanımlar için bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet USB portuna yer veriliyor. Su soğutma sistemleriyle uyumlu için hortum kanallarına sahip olan Element V ile Thermaltake, kasa içi soğutma performansını ön plana çıkartıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Element V'de standart olarak tam beş adet kasa fanı kullanılıyor.
Ön kısmında iki, arka tarafta ise bir olmak üzere toplamda üç adet 120mm fana sahip olan kasanın üst kısmında 200mm, yan panelinde ise 230mm çapında Colorshift (üç renkli) serisi fanlara yer veriliyor. Aynı segmentteki diğer pek çok modelde olduğu gibi güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Element V, tasarım özellikleri itibariyle hızlı donanım kurulumuna olanak tanıyor. Yüksek hava akışı için delikli ön panele sahip olan kasa, donanımlara hızlı erişim için mandallı yan panel ile geliyor. Geniş iç hacmiyle yüksek performans sınıfı anakartların hemen hepsiyle uyumlu olan Thermaltake Element V, 169$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.
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Fiyatı da kdv kampanyası kapsamında 240 TL idi. Alıyordum son anda vazgeçtim açıkcası. Sistemi uprage edince alıcam, aklımda haf 922 var.
Kardeş bende HAF932 var. Kesinlikle çok sessiz ve ısınmıyor. Mesela şu an odada en sağda ben varım. Benim solumda hem de yolun ortasında HAF932 var. Ondan 2 metre ileride UFO var hem de en büyüğü. Isı kasayı da geçip bana kadar gelip beni terletiyor. Ama kasaya dokunuyorum. Her yeri buz.
Sırf kolay temizleme montajdan dolayı wh600bws alıcaktım.Ayreten bu yapısı ile saglam bi toz alıcaga benziyor.
Ancak günün sorusu ati 5970 bunun içine sıgabilirmi :D
Rc 1000 halen rüyamdır bulamamıstım sıfırını bilgisayarımı alırken ondan haf a kalmıstık :(
Sığar. Kasa Full Tower..
cooler masterın rc serisi kasalarının tasarımı gibi..
zaten ekran kartının olduğu yere geliyor :)
ekran kartinn sicaklini baya etkilio şahsen denedm ;)