Thermaltake'in yeni işlemci soğutucusu BigTyp14 Pro için geri sayım başladı

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Komponent ve yüksek performanslı soğutma çözümleri üreticisi Thermaltake bir süre önce video-tanımını yayınladığı yeni işlemci soğutucusu BigTyp14 Pro'yu detaylandırdı. Big Typhoon serisi dahlinde hazırlanan yeni model 56 x 155 x 128mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında. 6mm'lik 6 adet bakır tabanlı ısı aktarım borusuna sahip olan yeni soğutucu Mavi LED'li 140mm'lik fan ile desteklenmiş durumda. 50.000 saat çalışma ömrü olduğu belirtilen fanın 1000-1600rpm aralığında çalıştığı ifade belirtiliyor. Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabilecek Thermaltake BigTyp14 Pro'nun bu ay içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyat hakkında net bir bilgi şimdilik bulunmuyor.

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