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Thermaltake'in yeni işlemci soğutucusu BigTyp14 Pro için geri sayım başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
18,9b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent ve yüksek performanslı soğutma çözümleri üreticisi Thermaltake bir süre önce video-tanımını yayınladığı yeni işlemci soğutucusu BigTyp14 Pro'yu detaylandırdı. Big Typhoon serisi dahlinde hazırlanan yeni model 56 x 155 x 128mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında. 6mm'lik 6 adet bakır tabanlı ısı aktarım borusuna sahip olan yeni soğutucu Mavi LED'li 140mm'lik fan ile desteklenmiş durumda. 50.000 saat çalışma ömrü olduğu belirtilen fanın 1000-1600rpm aralığında çalıştığı ifade belirtiliyor. Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabilecek Thermaltake BigTyp14 Pro'nun bu ay içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyat hakkında net bir bilgi şimdilik bulunmuyor.

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[sharpshooter] 11 yıl
Thermaltake'in soğutucuları genelde kaliteli oluyor. Buda görüntü olarak kaliteliye benziyor acaba fiyatı ne durumda olcak?
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dRr+ 11 yıl
Fiyati Ben de Merak Ediyorum Sisteme Adam Gibi Bi Fan Lazım Arada Reset Atabiliyor Makina
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ÇakırEfe 11 yıl
abi bu ne uzay gemisi gibi. havayı anakarta üflemesi soğutma için iyi. toz birikmesi yönünden kötü.
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mohikans 11 yıl
Çok şık ama sonuclar hayal kırıklığı kimbilir kaç para'dır. Direct Touch kullanan soğutucumdan memnunun hem hafif ve daha ucuz performansı da yeterli.
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MavidevEx 11 yıl
Bu piyasaya girince 120vx satıla, bu alına. Kendi kendime buyruğumdur.
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helsloot 11 yıl
Off heatpipe'lar acayip görünüyor
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Applejack 11 yıl
Hobaaa.




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AMFİBİ 11 yıl
Şahane bir tasarım, etkileyici bir görüntü..10 numara veriyorum bu şahesere ben..
Soğutma konusunda işini bilen 2 firma tanırım. Birisi Thermalrıght, diğeri Thermaltake. Başkaları sadece taklit yapmakla meşgul gibi geliyor.
Hâsılı kelâm, işlemciler çok üşüyecek demektir bundan sonra..
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