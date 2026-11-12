Eski OpenAI yöneticisinden yeni yapay zekâ: Thinking Machines, Inkling 2 Small'u tanıttı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Eski OpenAI yöneticisi Mira Murati'nin şirketi Thinking Machines, yeni yapay zeka modeli Inkling 2 Small'u duyurdu. 594 milyar parametreli açık ağırlıklı model, yazılım ve kurumsal iş süreçlerinde öne çıkıyor. İşlem anında sadece 17 milyar parametresini aktif çalıştıran yapay zeka, yüksek verimlilik sunarken gelişmiş kodlama ve görsel analiz yetenekleriyle de rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Tinker üzerinden sunulan modelin ağırlıkları yakında ücretsiz paylaşılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör CTO olarak görev yaptığı OpenAI'dan ayrıldıktan sonra kendi yapay zekâ şirketini kuran Mira Murati, Thinking Machines Lab adını taşıyan bu yeni şirketiyle dikkat çekici modeller ortaya koymaya devam ediyor. Şirket son olarak da yeni modeli Inkling 2 Small'u tanıttı. Toplam 594 milyar parametreye sahip olan açık ağırlıklı model, özellikle yazılım geliştirme ve kurumsal iş süreçlerinde dikkat çekici performans sergiliyor.

Inkling 2 Small, Belli Alanlarda En Üst Modellerle Yarışıyor

Inkling 2 Small, Mixture-of-Experts (MoE) adı verilen bir mimari kullanıyor. Bu mimaride modelin bütün parametreleri aynı anda çalıştırılmıyor. Toplam 594 milyar parametreye sahip olan model, işlem sırasında bunların yalnızca 17 milyarını etkinleştiriyor. Böylece büyük bir parametre havuzundan yararlanırken hesaplama ihtiyacını sınırlandırabiliyor.

Model, Artificial Analysis tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde 31 puanlık Intelligence Index skoruna ulaştı. Thinking Machines, bu sonuçla Inkling 2 Small'ın ağırlıkları yayımlandığında Çin dışında geliştirilen açık ağırlıklı modeller arasında ilk sıraya yerleşmesini bekliyor.

Kurumsal kullanım açısından da iddialı sonuçlar elde eden model, Surge AI'ın EnterpriseBench-CoreCraft testinde yüzde 71,8 başarı oranıyla üçüncü sıraya yerleşti. Gerçek bir şirketin iş süreçlerini simüle eden bu testte yalnızca Anthropic'in Claude Fable 5.1 (yüzde 77,4) ve Claude Opus 5.5 (yüzde 74,4) modelleri daha iyi sonuç aldı. Inkling 2 Small ayrıca müşteri hizmetleri, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi alanları kapsayan EnterpriseOps-Gym testinde yüzde 46,8 başarı elde ederek Claude Sonnet 5'i de geride bıraktı.

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Yazılım Geliştirebiliyor ve Kendi Kendine Araştırma Yapabiliyor

Thinking Machines, Inkling 2 Small'ı yüz binlerce uzun süreli kodlama görevi üzerinde pekiştirmeli öğrenme (Reinforcement Learning - RL) yöntemiyle eğitti. Bu süreçte modelin yalnızca ürettiği kodun çalışıp çalışmadığı değil, problemi nasıl ele aldığı ve çözüm sırasında hangi adımları izlediği de değerlendirildi. Şirkete göre bu sayede model, yaptığı değişiklikleri kontrol etme ve talimatları takip etme konusunda önceki sürümlerine kıyasla gelişti.

Modelin yetenekleri yazılım geliştirmeyle de sınırlı değil. Şirketin gerçekleştirdiği bir deneyde model, Tinker platformunu kullanarak Qwen3.5-4B modelini hava durumu ve Wikipedia sayfa görüntülenmeleri gibi verileri tahmin edebilecek şekilde eğitti. Kendi değerlendirme sistemini oluşturan ve farklı eğitim yöntemlerini deneyen model, 4,5 saatlik çalışma ve 426 dolarlık harcama sonucunda tahmin performansını iki kattan fazla artırdı.

Görselleri Analiz Edebiliyor ama Ses Girdisini Desteklemiyor

Inkling 2 Small, metinlerin yanı sıra görselleri de işleyebiliyor. Modelin görsel altyapısında, Perception Encoder tabanlı 292 milyon parametreli bir görüntü kodlayıcı bulunuyor. Bu sistem, görselleri 20 x 20 piksellik parçalara ayırarak 2 x 2 uzamsal havuzlama yöntemiyle işliyor. Böylece OCR, infografik yorumlama, nesne konumlandırma ve görsel akıl yürütme gibi görevleri gerçekleştirebiliyor. Bu yetenek, modelin kendi ürettiği içerikleri de kontrol edebilmesini sağlıyor. Örneğin oluşturduğu bir web arayüzünü veya Blender sahnesini görsel olarak inceleyip gerekli değişiklikleri yapabiliyor. Ancak model ses girdisini desteklemiyor. Bu nedenle sesli uygulamalarda ek bir modele ihtiyaç duyuluyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (9 Kasım 2026) 3 gün önce eklendi

Modelin Ağırlıkları Önümüzdeki Hafta Yayımlanacak

Thinking Machines, Inkling 2 Small'ı şimdilik Tinker platformu üzerinden kullanıma açtı. Geliştiriciler burada modeli deneyebiliyor ve kendi ihtiyaçlarına göre ince ayar yapabiliyor. Şirket, modelin ağırlıklarını güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Apache 2.0 lisansı altında yayımlamayı planlıyor. Böylece geliştiriciler modeli kendi sunucularında çalıştırabilecek, değiştirebilecek ve ticari projelerinde kullanabilecek.

Inkling 2 Small, özellikle otonom yazılım geliştirme ve kurumsal iş süreçlerinde iddialı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak modelin gerçek dünyadaki performansını değerlendirmek için bağımsız testleri ve açık ağırlıklarının yayımlanmasını beklemek gerekecek.

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Thinking Machines, yeni yapay zekası Inkling 2 Small'u tanıttı

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