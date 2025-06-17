Threads'de spoiler içeren gönderiler gizlenecek

Threads'e "Spoiler olarak işaretle" geliyor
The Last of Us ve The White Lotus gibi popüler diziler, tüm sezon boyunca Threads'te sürekli trend oldu. Spoiler olarak işaretleme özelliğiyle, ihlal edici olmayan ancak yine de bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilecek metin veya fotoğraflar gizlenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.