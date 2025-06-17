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    Threads'de spoiler içeren gönderiler gizlenecek

    Sosyal ağ platformlarında bir film veya diziye dair spoiler içeren paylaşımlara sıkça rastlanıyor. Threads, yeni özelliğiyle bu sorunu ortadan kaldıracak.       

    threads spoiler olarak işaretle özelliği Tam Boyutta Gör
    Threads, kullanıcıların spoiler içeren görselleri veya metinleri gizlemesine izin verecek bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar, film veya dizi hakkında merak edilen detayı açığa çıkaran gönderiye dokunup spoiler olarak işaretleyerek diğer kullanıcıların görmesini engelleyecek gibi görünüyor.

    Threads'e "Spoiler olarak işaretle" geliyor

    threads spoiler olarak işaretle özelliği Tam Boyutta Gör
    Spoiler olarak işaretlenip bulanıklaştırılan bir fotoğraf veya metine dokunulduğunda içeriği görülebilecek. Cihaza bağlı olarak spoiler içeren gönderiler masaüstünde gri blok, mobilde noktacık olacak şekilde kullanıcıya farklı şekilde gösterilecek.

    The Last of Us ve The White Lotus gibi popüler diziler, tüm sezon boyunca Threads'te sürekli trend oldu. Spoiler olarak işaretleme özelliğiyle, ihlal edici olmayan ancak yine de bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilecek metin veya fotoğraflar gizlenecek.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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