Threads'de spoiler içeren gönderiler gizlenecek

Tam Boyutta Gör Threads, kullanıcıların spoiler içeren görselleri veya metinleri gizlemesine izin verecek bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar, film veya dizi hakkında merak edilen detayı açığa çıkaran gönderiye dokunup spoiler olarak işaretleyerek diğer kullanıcıların görmesini engelleyecek gibi görünüyor.

Threads'e "Spoiler olarak işaretle" geliyor

Tam Boyutta Gör Spoiler olarak işaretlenip bulanıklaştırılan bir fotoğraf veya metine dokunulduğunda içeriği görülebilecek. Cihaza bağlı olarak spoiler içeren gönderiler masaüstünde gri blok, mobilde noktacık olacak şekilde kullanıcıya farklı şekilde gösterilecek.

The Last of Us ve The White Lotus gibi popüler diziler, tüm sezon boyunca Threads'te sürekli trend oldu. Spoiler olarak işaretleme özelliğiyle, ihlal edici olmayan ancak yine de bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilecek metin veya fotoğraflar gizlenecek.

