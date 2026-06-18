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    Threads Türkiye’de yeniden erişime açıldı, yeni özellikler geldi

    Uzun süredir ülkemizde erişime engelli olan Meta platformunun Twitter rakibi olarak geliştirdiği Threads bu haftadan itibaren kademeli olarak erişime açılıyor.  

    Threads Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 2 yıl önce Rekabet Kurumu tarafından açılan bir soruşturma nedeniyle erişime engellenen Aralık 2024 tarihinde de soruşturması sonlanan Threadds, uzun bir süre geçtikten sonra yeniden ülkemizde erişime açılıyor.

    Threads Türkiye’ye geri döndü

    Threads Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre Threads hesapları yavaş yavaş yeniden aktif edilmeye başlandı. Türk kullanıcılar ister yeni hesap açabilir isterse Instagram’a tanımlı hesaplarını yeniden etkinleştirebilirler.

    Twitter rakibi olarak piyasaya sürülen Threads platformunun aylık aktif kullanıcı sayısı 400 milyona ulaşmış durumda. Türkiye’de erişime açılması şerefine platform bazı yenilikler de kullanıma sunuyor. Bunlar arasında daha esnek ve özelleştirilebilir web ara yüzü, kişisel veya paylaşılabilen ana akış tasarımı, doğrudan mesajlaşma ya da 50 kişiye kadar grup sohbeti, canlı sohbetler yer alıyor.

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    H
    hasandemirrr 1 saat önce

    çok güzel

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