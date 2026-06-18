Threads Türkiye’de yeniden erişime açıldı, yeni özellikler geldi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 2 yıl önce Rekabet Kurumu tarafından açılan bir soruşturma nedeniyle erişime engellenen Aralık 2024 tarihinde de soruşturması sonlanan Threadds, uzun bir süre geçtikten sonra yeniden ülkemizde erişime açılıyor.

Threads Türkiye’ye geri döndü

Threads Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre Threads hesapları yavaş yavaş yeniden aktif edilmeye başlandı. Türk kullanıcılar ister yeni hesap açabilir isterse Instagram’a tanımlı hesaplarını yeniden etkinleştirebilirler.

Thread kaybolan gönderilere başlıyor 7 ay önce eklendi

Twitter rakibi olarak piyasaya sürülen Threads platformunun aylık aktif kullanıcı sayısı 400 milyona ulaşmış durumda. Türkiye’de erişime açılması şerefine platform bazı yenilikler de kullanıma sunuyor. Bunlar arasında daha esnek ve özelleştirilebilir web ara yüzü, kişisel veya paylaşılabilen ana akış tasarımı, doğrudan mesajlaşma ya da 50 kişiye kadar grup sohbeti, canlı sohbetler yer alıyor.

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