Threads Türkiye’de yeniden erişime açıldı, yeni özellikler geldi

Threads Türkiye’ye geri döndü
Threads Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre Threads hesapları yavaş yavaş yeniden aktif edilmeye başlandı. Türk kullanıcılar ister yeni hesap açabilir isterse Instagram’a tanımlı hesaplarını yeniden etkinleştirebilirler.
Twitter rakibi olarak piyasaya sürülen Threads platformunun aylık aktif kullanıcı sayısı 400 milyona ulaşmış durumda. Türkiye’de erişime açılması şerefine platform bazı yenilikler de kullanıma sunuyor. Bunlar arasında daha esnek ve özelleştirilebilir web ara yüzü, kişisel veya paylaşılabilen ana akış tasarımı, doğrudan mesajlaşma ya da 50 kişiye kadar grup sohbeti, canlı sohbetler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel