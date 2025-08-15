Kim Nerede? 225 iPhone 17 Air ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 212 iPhone 17 Pro'nun fiyatı sızdırıldı: Sürpriz yapabilir 169 Samsung, akıllı telefonların tasarımını değiştirecek "Metalens" teknolojisini duyurdu
    Bu Gamepad Bir Başka | Throne Tactical Hero İnceleme

    Throne Tactical Hero fiyatına göre sunduğu katma değerler ile gamepad kategorisinde fazlasıyla dikkat çekiyor.                                                  

    Throne Tactical Hero fiyatına göre sunduğu katma değerler ile gamepad kategorisinde fazlasıyla dikkat çekiyor. Beyaz giydirmeli kaplama çıkarılabilir gövdesi ve yarı şeffaf alt gövde tasarımı ile hoş görünüyor. Xbox diziliminde tuş profili sayesinde konforlu ve tanıdık bir kullanım sunuyor. Üzerinde toplam 22 tuş ve yalnızca 272 gram ağırlık ile uzun süreli oyunlarda bile rahatlık sağlıyor. Makro için 12 adet programlanabilir tuş farklı oyun türlerinde kişiselleştirilmiş kontrol imkânı veriyor. Turbo ve otomatik ateş modları ile oyunlarda ufak avantajlar sağlayabiliyor. Dört LED içeren durum göstergesi ve RGB dinamik aydınlatma size görsel bir geri bildirimde bulunabiliyor.

    Tetiklerde hall effect sensör teknolojisi ile 255 derecelik hassasiyet ve ayrıca tetik derinliği ayarlama özelliği bulunuyor. Özellikle FPS ve yarış oyunlarında fark yaratıyor. Anti-drift Hall Effect analog metal çubuklar uzun ömürlü ve hatasız kontrol imkânı sunuyor.

    Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.0, 2.4GHz adaptör ve kablolu kullanım seçenekleri ile her platformda sorunsuz performans elde edebiliyorsunuz. Altı eksenli jiroskop desteği hareket tabanlı kontrol gerektiren oyunlarda yeni kontrol imkanları sunabiliyor. Dört seviyeli titreşim motoru beraberinde fiziksel geri bildirimler getiriyor.

    İçerisinde 600mAh batarya barındıran ürün iki saatte tam şarj olup bir haftaya kadar kullanım imkanı veriyor. PC, Nintendo Switch, Android, Apple platformları, Tesla otomobiller ve Xbox Cloud/Gamepass desteği sayesinde platform bağımsız sorunsuz bir kullanım sunuyor.

    Kutudan çıkan üç set aim rings, iki adet ekstra D-pad, bir set uzun analog çubuk, iki metrelik Type-C kablo ve USB alıcı ile Throne Tactical Hero her oyun tarzına uyum sağlayan eksiksiz bir paket olarak geliyor.

    00:00 - Giriş
    00:15 - Tasarım
    03:21 - Tuşlar
    07:47 - Testler
    10:33 - Etkileşim
    11:28 - Pil Ömrü
    13:04 - Platformlar
    13:56 - Kutu İçeriği
    14:44 - Fiyat ve Değerlendirme
    16:56 - Kapanış

