ThunderCats animasyon filmi geliyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemde çizgi film dünyasında birbiri ardına hamlelere şahit oluyoruz. Gumball, Sürekli Dizi, Adventure Time gibi klasiklerin yeni sezonları yanında He-Man klasiğinin uyarlaması ve The Powerpuff Girls animasyon projesi sonrasında sahne sırası Thundercats efsanesinde.

Thundercats yeniden

1985 yılının efsane animasyon serisi Thundercats aynı adla ülkemizde de yayınlanmıştı. Bir nesli kendisine bağlayan kedi benzeri insansı kahramanlar, ölmekte olan gezegenleri Thundera’yı bırakarak yaşanabilir yeni bir gezegen bulma mücadelesinde Mumm-ra ve düşman mutantlara karşı kıyasıya bir mücadele veriyordu.

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Aradan geçen 41 yılda Thundercats ilk olarak 2011 yılında Cartoon Network kanalı için iyileştirilmiş görsellerle yeniden yayınlanmış, 2020 yılında ise ThunderCats Roar adında biraz daha eğlenceli karakterlerin yer aldığı mini dizi hazırlanmıştı.

Warner Bros. Pictures Animation tarafından duyurulan uzun metraj animasyon filminin, 2021 yılında Monsterverse yönetmeni Adam Wingard tarafından hazırlanmaya başlanan projeyi temel alacağı tahmin ediliyor. 2024 yılında bir açıklama yapan Wingard, projenin kendisi için öncelikli olduğunu belirtmiş ve Simon Barrett senaryoyu yazmaya başladığını duyurmuştu.

Animasyon filminin ne kadar orijinale bağlı kalacağı bilinmiyor ancak Wingard biraz daha PG-13 yapımlar ile haşır neşir olduğu için belli bir yaş sınırının altına inmeyeceği tahmin ediliyor. Wingard’ın son filmi Onslaught Eylül ayında vizyona girecek. Henüz Thundercats için net bir tarih mevcut değil.

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