Türk Hava Yolları, Air Europa'ya ortak olmak için İspanya'dan kritik onayı aldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Küresel genişleme stratejisi kapsamında önemli adımlar atmaya devam eden Türk Hava Yolları, İspanyol havacılık şirketi Air Europa’ya ortak olmaya bir adım daha yaklaştı. Hatırlarsanız THY, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Air Europa'nın %26'lık hissesi için 300 milyon euroluk bir teklif yapmış ve bu teklif kabul edilmişti. O günden beri onay bekleyen anlaşma, bu hafta İspanya hükümetinden gerekli onayı aldı. Böylece THY, bu kritik anlaşmayı tamamlamak için kritik bir eşiği daha aşmış oldu.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, yatırım sürecine ilişkin diğer başvuruların hâlâ devam ettiği belirtilirken, satın alma işleminin 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

THY'ye katkısı ne olacak?

THY, bu yatırımın Latin Amerika’daki turizm pazarlarına erişimi artırma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguluyor. Bunun yanında İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu trafiğinin güçlendirilmesi ve İspanya’dan gelen turist sayısının artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

Burada özellikle Latin Amerika detayı dikkat çekiyor. Çünkü THY son yıllarda dünyanın en geniş uçuş ağlarından birini kurmuş olsa da Latin Amerika hâlâ şirketin görece zayıf olduğu bölgelerden biri olarak görülüyor. Air Europa ise Madrid merkezli yapısı sayesinde Güney Amerika ve Karayipler’e güçlü bağlantılar sunuyor. Bu nedenle Air Europa’ya yapılacak yatırım, THY’nin bölgedeki erişimini ciddi şekilde artırabilir.

Tesla, Türkiye’de tam otonom sürüş (FSD) için resmi başvuru yaptı 1 gün önce eklendi

Öte yandan Air Europa uzun süredir Avrupa havacılık sektöründeki en önemli satın alma hedeflerinden biri olarak görülüyor. Şirketin çoğunluk hissesi hâlen Globalia grubunun elinde bulunuyor. Daha önce British Airways’in çatı şirketi olan IAG, Air Europa’nın tamamını satın almak istemişti. Hatta süreç kapsamında şirkette yüzde 20’lik bir pay da alındı. Ancak Avrupa Birliği düzenleyicilerinin talep ettiği tavizler nedeniyle IAG, Air Europa’yı tamamen satın alma planından iki kez geri adım attı. Buna rağmen IAG hâlen şirkette yüzde 20 hisse sahibi konumunda bulunuyor. THY, şimdi yüzde 26 hisse alarak, kayda değer bir azınlık ortağı olacak.

THY’nin Air Europa’ya ortak olması, havayolu sektöründeki güç dengeleri açısından da dikkat çekici. Çünkü Türk Hava Yolları hâlihazırda Star Alliance ittifakının en önemli üyelerinden biri konumunda bulunuyor. Air Europa ise şu anda herhangi bir büyük havayolu ittifakına bağlı değil. Bu nedenle THY yatırımı sonrası Air Europa’nın gelecekte Star Alliance’a yakınlaşabileceği yönünde yorumlar da yapılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

THY, Air Europa ortaklığına bir adım daha yaklaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: