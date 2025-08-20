Giriş
    THY'nin Air Europa için 300 milyon avroluk teklifi kabul edildi

    Türk Hava Yolları (THY), 44 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren İspanyol havacılık şirketi Air Europa'nın yüzde 26'lık hissesini 300 milyon avro karşılığında satın alıyor.

    THY'nin Air Europa için 300 milyon avroluk teklifi kabul edildi Tam Boyutta Gör
    Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile İspanyol havacılık şirketi Air Europa’nın yüzde 26’sını satın almak için yapılan teklifinden kabul edildiğini duyurdu. Bu anlaşma ile THY’nin Latin Amerika destinasyonlarındaki varlığı güçlenecek.

    [bkzdh=

    Air Europa, kredi borçlarını ödemek için nakit arayışına çıkmıştı. Air Europa ile ilgilenen Fransız Air France-KLM ve Alman Lufthansa hisse almaktan vazgeçti. THY ise Air Europa'nın yüzde 26'lık hissesini satın almak 300 milyon avroluk teklif yaptı ve bu teklif kabul edildi. Satın alma işlemlerinin düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından 6-12 aylık süre içinde sonuçlanacağı öngörülüyor.

    THY'ye katkısı ne olacak?

    Bu ortaklık ile birlikte Türkiye ile İspanya arasındaki yolcu ve kargo taşımacılığında genişleme sağlanacak. Ayrıca Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru ve Venezuela gibi Latin Amerika destinasyonlarına erişim sağlanacak. İstanbul ve Latin Amerika arasında Madrid’i köprü olarak kullanacak. Air Europa, 44 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları şu anda Air Europa ile kod paylaşımı anlaşmasına sahip. Air Europa, gelirinin yüzde 25’inden fazlasını Avrupa operasyonlarından elde ediyor.

    THY'nin KAP açıklaması şu şekilde:

    "7.08.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuz, Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U. ("Air Europa") bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklif sunulmasına karar vermişti. Bu kapsamda, Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir. İşlem büyük çoğunluğu sermaye artışı şeklinde 300 milyon Euro'luk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

