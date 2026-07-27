THY’nin yeni uçuş simülatörleri Havelsan’a emanet

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Türk Hava Yolları (THY), pilot eğitim altyapısını büyütme hedefi doğrultusunda Havelsan ile 12 yeni uçuş simülatörünün tedariki için sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında 8 adet Tam Uçuş Simülatörü (Full Flight Simulator - FFS) ile 4 adet Uçuş Eğitim Cihazı (Flight Training Device - FTD) tamamen yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üretilecek.

Geniş gövdeli uçak simülasyonunda yeni dönem

Söz konusu yatırım, 2026 yılının ocak ayında temeli atılan simülatör hangarlarının ilk etabının 2027'de hizmete girmesi ve 2028 yılında tamamlanması planlanan yeni Uçuş Eğitim Merkezi'nin eğitim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Üretilecek simülatörler, THY'nin genişleyen eğitim altyapısına entegre edilerek pilot eğitim süreçlerinde kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Anlaşma kapsamında HAVELSAN, dar ve geniş gövdeli uçak tiplerine yönelik simülatörler geliştirecek. Böylece şirket, ilk kez geniş gövdeli uçuş simülasyonu alanında da faaliyet göstermeye başlayacak. Bu adımın, Türkiye'nin ileri seviye pilot eğitim teknolojilerindeki yerli yetkinliğini artırması ve yüksek teknoloji kabiliyetlerini güçlendirmesi hedefleniyor.

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THY ise uzun vadeli büyüme planı kapsamında 2033 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 800'ün üzerine çıkarmayı amaçlıyor. Yeni simülatör yatırımı da bu büyümeyi destekleyecek eğitim kapasitesinin oluşturulmasında önemli rol oynayacak.

Türk Hava Yolları'nın eğitim merkezlerinde bugün itibarıyla HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) Seviye D standartlarına göre sertifikalandırılan 6 tam uçuş simülatörü aktif olarak görev yapıyor. Bunlar 3 Airbus A320NEO/CEO, 2 Boeing 737 MAX ve 1 Boeing 737NG simülatöründen oluşuyor.

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