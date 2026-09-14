Tibet'te 6.002 metreye çıktı: Freelander 8'den Guinnes rekoru

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Tam Boyutta Gör Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığının yeni EREV (Menzil Uzatmalı Elektrikli) SUV modeli Freelander 8, Tibet’te tam 6.002,33 metre rakıma tırmanarak hibrit otomobiller kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı.

BYD'nin 2024 rekorunu geride bıraktı

Bu tırmanışla araç; Temmuz 2024'te BYD’nin Fang Cheng Bao Bao 5 modeli tarafından kırılan 5.980,05 metrelik önceki rekoru 22,28 metre farkla geride bıraktı.

Havanın inceldiği ve atmosfer basıncının deniz seviyesine göre yarı yarıya (47.2 kPa) düştüğü 6.000 metrede içten yanmalı motorlar güç kaybederken, Freelander 8 ise sahip olduğu özelliklerle bu zorluğu aşmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Araçta önde 360 kW (483 hp) ve arkada 250 kW (335 hp) olmak üzere toplam 610 kW (818 hp) güç üreten çift elektrik motoru yer alıyor. Arka akstaki 2 vitesli redüktör şanzıman, 1. vitese geçtiğinde torku 1.5 kat artırarak tekerleklere tam 8.000 Nm tork aktarıyor. Bu da amansız dik tırmanışlarda motorun aşırı ısınmasını ve elektrik kayıplarını engelliyor.

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Jeneratör görevi gören 1.5 litrelik turbo 4 silindirli benzinli motor, turbo şarjın emiş basıncını artırması sayesinde 6.000 metredeki ince havada bile tam kapasitesinin %80'ini korumayı başardı.

Tam Boyutta Gör Rekorun en şaşırtıcı yanı ise Freelander 8’in geleneksel, merdiven tipi ağır arazi şasili bir araç olmaması. 2,98 tonluk bu dev SUV, 5.118 mm uzunluğa ve 3.040 mm aks mesafesine sahip yekpare şasi üzerine inşa edilmiş. Havalı süspansiyon ve CDC (Sürekli Değişken Sönümleme) sistemiyle kayalık ve şist zeminli yamaçları gövde bütünlüğünü bozmadan tırmanmayı başardı.

800V altyapı ve Huawei yapay zekası

Araç sadece bir arazi canavarı değil, aynı zamanda üst düzey bir teknoloji üssü. Gücünü 60.33 kWsa’lik CATL Freevoy NMC bataryadan alan ve 800V mimarisine sahip olan araç, tavana entegre LiDAR ve Huawei Qiankun ADS 5 otonom sürüş sistemini barındırıyor.

Çin’deki Changshu fabrikasında üretilen ve yaklaşık 41.000 ile 53.700 dolar fiyat aralığıyla satışa sunulan Freelander 8; Li Auto L8 ve Aito M8 gibi devlere doğrudan rakip oluyor.

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