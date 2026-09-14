Tibet'te 6.002 metreye çıktı: Freelander 8'den Guinnes rekoru

BYD'nin 2024 rekorunu geride bıraktı
Bu tırmanışla araç; Temmuz 2024'te BYD’nin Fang Cheng Bao Bao 5 modeli tarafından kırılan 5.980,05 metrelik önceki rekoru 22,28 metre farkla geride bıraktı.
Havanın inceldiği ve atmosfer basıncının deniz seviyesine göre yarı yarıya (47.2 kPa) düştüğü 6.000 metrede içten yanmalı motorlar güç kaybederken, Freelander 8 ise sahip olduğu özelliklerle bu zorluğu aşmayı başardı.
Jeneratör görevi gören 1.5 litrelik turbo 4 silindirli benzinli motor, turbo şarjın emiş basıncını artırması sayesinde 6.000 metredeki ince havada bile tam kapasitesinin %80'ini korumayı başardı.
800V altyapı ve Huawei yapay zekası
Araç sadece bir arazi canavarı değil, aynı zamanda üst düzey bir teknoloji üssü. Gücünü 60.33 kWsa’lik CATL Freevoy NMC bataryadan alan ve 800V mimarisine sahip olan araç, tavana entegre LiDAR ve Huawei Qiankun ADS 5 otonom sürüş sistemini barındırıyor.
Çin’deki Changshu fabrikasında üretilen ve yaklaşık 41.000 ile 53.700 dolar fiyat aralığıyla satışa sunulan Freelander 8; Li Auto L8 ve Aito M8 gibi devlere doğrudan rakip oluyor.
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