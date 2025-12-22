Giriş
    Ticaret Bakanlığı, aldatıcı kasım indirimlerine 12 milyon TL ceza kesti

    Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, Kasım indirimleri hakkında 108 dosyayı inceledi ve toplam 12 milyon TL idari para cezası kesti. 16 dosyaya erişim engeli getiirldi.

    Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı kasım indirimlerin Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Kasım ayında e-ticaret firmalarının ve alışveriş mağazalarının aldatıcı indirim reklamlarına toplam 12 milyon TL ceza kesti. Karara bağlanan dosyaların yüzde 86’sında mevzuata aykırılık tespit edildi.

    Kasım indirimleri (Black Friday) öncesinde Reklam Kurulu tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi adına yoğun denetim yapılacağı duyurulmuştu. Reklam Kurulu, Kasım indirimlerine yönelik 108 dosyayı karara bağladı. 93 dosyaya ceza kesilirken bunlardan 57’si için durdurma, 16’sı için erişim engeli kararı alındı. Toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.

    Reklam Kurulu toplantısında alınan kararların detayları önümüzdeki günlerde Reklam Kurulu’nun web sitesinde yayımlanacak. Kasım’da hangi şirkete ne kadar ceza kesildiği belli olacak.

    Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir.”

