Ticaret Bakanlığı'ndan DTÖ kararı için ilk açıklama: Hukuki süreç işletilecek

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Tam Boyutta Gör Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Çin'in açtığı davada Türkiye'nin Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı yüzde 40 ek gümrük vergisi, bazı hibrit araçlara yönelik ek vergiler ve ithalat izin sistemi kapsamındaki bazı şartların DTÖ kurallarıyla uyumlu olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Ticaret Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi.

Bakanlık, DTÖ panel raporunun nihai nitelik taşımadığını belirterek hukuken isabetli bulunmayan hususlar için DTÖ mekanizmaları kapsamında gerekli hukuki süreçlerin işletileceğini duyurdu.

Türkiye'nin Çinli otomobillere yönelik önlemleri haksız bulundu 15 sa. önce eklendi

“Ülkemiz lehine değerlendirmeler de yer aldı"

Açıklamada, otomotiv sektörüne yönelik tedbirlerin özellikle elektrikli araç dönüşümü sürecinde yerli üretimin desteklenmesi, yeni teknolojilere uyum kapasitesinin artırılması, tüketici güvenliği ve kamu sağlığının korunması hedefleri doğrultusunda hayata geçirildiği kaydedildi.

Bakanlık, DTÖ panel raporunda Türkiye'nin sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına yönelik yaklaşımının makul bulunduğunu, buna karşın bazı önlemlerin uygulanış biçimine ilişkin yerli üretimin korunmasının belirleyici olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını ve çeşitli tavsiyelere yer verildiğini belirtti. Ayrıca uygulanan bazı tedbirlerin Türkiye lehine değerlendirildiği ifade edildi.

Türkiye hukuki inceleme hakkını kullanacak

Bakanlık, DTÖ panelinin bazı tespitlerine katılmadığını da açık şekilde dile getirdi. Açıklamada, raporun son 30 yılda yaşanan teknolojik gelişmeleri ve otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümünü yeterince dikkate almadığı savunuldu.

Bakanlık, panel raporunun bağlayıcı nihai karar niteliğinde olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin hukuki haklarını kullanacağına da değindi. Bakanlık, “Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kesinlikle nihai bir nitelik taşımamaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak, DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletme hakkını kullanacaktır.” ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan DTÖ kararı için ilk açıklama

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