Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ticaret Bakanlığı'ndan DTÖ kararı için ilk açıklama: Hukuki süreç işletilecek

    Ticaret Bakanlığı, DTÖ'nün Çinli otomobillere ilişkin panel raporunun nihai olmadığını vurguladı. Türkiye'nin hukuki süreçleri işletme hakkını kullanacağı belirtildi.

    Ticaret Bakanlığı'ndan DTÖ kararı için ilk açıklama Tam Boyutta Gör
    Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Çin'in açtığı davada Türkiye'nin Çin menşeli elektrikli otomobillere uyguladığı yüzde 40 ek gümrük vergisi, bazı hibrit araçlara yönelik ek vergiler ve ithalat izin sistemi kapsamındaki bazı şartların DTÖ kurallarıyla uyumlu olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Ticaret Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi.

    Bakanlık, DTÖ panel raporunun nihai nitelik taşımadığını belirterek hukuken isabetli bulunmayan hususlar için DTÖ mekanizmaları kapsamında gerekli hukuki süreçlerin işletileceğini duyurdu.

    “Ülkemiz lehine değerlendirmeler de yer aldı"

    Açıklamada, otomotiv sektörüne yönelik tedbirlerin özellikle elektrikli araç dönüşümü sürecinde yerli üretimin desteklenmesi, yeni teknolojilere uyum kapasitesinin artırılması, tüketici güvenliği ve kamu sağlığının korunması hedefleri doğrultusunda hayata geçirildiği kaydedildi.

    Bakanlık, DTÖ panel raporunda Türkiye'nin sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına yönelik yaklaşımının makul bulunduğunu, buna karşın bazı önlemlerin uygulanış biçimine ilişkin yerli üretimin korunmasının belirleyici olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını ve çeşitli tavsiyelere yer verildiğini belirtti. Ayrıca uygulanan bazı tedbirlerin Türkiye lehine değerlendirildiği ifade edildi.

    Türkiye hukuki inceleme hakkını kullanacak

    Bakanlık, DTÖ panelinin bazı tespitlerine katılmadığını da açık şekilde dile getirdi. Açıklamada, raporun son 30 yılda yaşanan teknolojik gelişmeleri ve otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümünü yeterince dikkate almadığı savunuldu.

    Bakanlık, panel raporunun bağlayıcı nihai karar niteliğinde olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin hukuki haklarını kullanacağına da değindi. Bakanlık, “Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kesinlikle nihai bir nitelik taşımamaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak, DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletme hakkını kullanacaktır.” ifadelerini kullandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel mokka yorumlar kpss den 70 almak için kaç net gerekir karda donmak üzeresin uyumak tatlı geldi ama öldüğünün farkında değilsin ne demek aynı ekranda 2 kişilik oyunlar ps4 eski paket parliament

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential PV15250
    Dell Pro 15 Essential PV15250
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum