    Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım indirimleri hakkında tüketicilere uyarı

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Kasım ayı indirimlerinde tüketiciyi mağdur eden uygulamalara müsaade edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca tüketicilere çeşitli tavsiyeler yapıldı.

    Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım indirimleri hakkında uyarı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirimlerini mercek altına aldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüketicilerin mağdur olmaması adına tavsiyeler ve satıcıların dikkat etmesi gereken hususlara yer verildi.

    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Kasım ayı kampanyalarına yönelik olarak indirimli satış reklamlarını yakından takip ediyor. Tüketiciler, aldatıcı uygulamaları ve yaşadıkları mağduriyetleri Reklam Kurulu’na ileterek şikayet edebilecek. Tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edilen satışlara Reklam Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanacak.

    Ticaret Bakanlığı’ndan tüketicilere tavsiyeler

    Bakanlık, tüketicilerin Kasım ayı indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususları şu şekilde sıralıyor:

    • Alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri,
    • Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları,
    • Satın alınacak mal veya hizmetin; kendilerine sunulan “avantajlı fiyat”, “yıldızlı ürün”, “en düşük fiyat” pazarlama ifadelerinden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırmaları,
    • İndirim tutarı veya oranlarına dikkat etmeleri,
    • Mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda, internet sitesi adresinin ilgili satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri,
    • Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları,
    • İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri,
    • Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ve mal veya hizmeti edinme koşullarını ayrıntılı biçimde okumaları,
    • “1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” gibi koşullu satış kampanyalarında, kampanya koşulunun hangi ürünler için ve ne şartlarda geçerli olduğunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

    Satıcı ve sağlayıcıların dikkat etmeleri gereken hususlar

    Ticaret Bakanlığı, satış yapan satıcı ve e-ticaret pazaryerlerine şu uyarılarda bulundu:

    • İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri,
    • İndirime konu ürün veya hizmetlerde tüketiciyi yanıltabilecek, gerçekte olandan daha fazla indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturabilecek ifade ve görsellerden kaçınmaları,
    • Fiyatın geçerliliğine ilişkin süre veya stok sınırı söz konusuysa, süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belitmeleri,
    • Tüketiciye sunulan “avantajlı fiyat”, “yıldızlı ürün”, “en düşük fiyat” gibi kampanyalarda kullanılan algoritmalara ilişkin tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri,
    • Koşullu satış kampanyalarında, bu kampanyaların hangi ürünlerde ve ne şartlarda geçerli olduğunu net bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir.

    Profil resmi
