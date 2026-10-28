Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım indirimleri için uyarı: 40 milyon TL ceza kesilebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim kampanyalarını tüm mecralarda yakın takibe aldığını duyurdu. Tüketicileri yanıltan reklamlar için ihlalin niteliğine göre 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, indirimli satış reklamlarının resen başlatılan incelemeler ve tüketici şikayetleri doğrultusunda denetlendiği belirtildi. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim reklamlarında şeffaflığın artırılması ve tüketicilerin daha etkin korunması hedefleniyor.

İndirim reklamlarında yeni kurallar yürürlükte

Gerçekte olmayan indirimlerin duyurulması, indirim öncesi fiyat belirlenirken önceki 10 günün en düşük fiyatının esas alınmaması ve kampanya tarihlerinin belirtilmemesi mevzuata aykırı kabul ediliyor. Birden fazla indirim oranıyla tüketicilerin yanıltılması, kampanya istisnalarının gizlenmesi ve reklamda vaat edilen avantajlarla koşulların uyuşmaması da yaptırım gerekçeleri arasında bulunuyor.

İhlalin niteliğine ve reklamın yayımlandığı mecraya göre 99 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında ceza uygulanabiliyor.

Kasım indirimlerinde tüketiciler nelere dikkat etmeli?

Ticaret Bakanlığı, Black Firday indirim döneminde mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere de çeşitli uyarılarda bulundu. Bakanlığa göre ürün fiyatlarını farklı satıcılar üzerinden karşılaştırmak ve indirim öncesi fiyatlarla birlikte değerlendirmek önemli.

Hepsiburada Efsane Kasım 2026 indirimlerini başlattı 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte internet üzerinden alışveriş yaparken özellikle sosyal medya bağlantılarıyla ulaşılan sitelerin güvenilirliğine dikkat edilmesi öneriliyor. Kampanya koşullarının, indirim istisnalarının ve sınırlamaların dikkatle incelenmesi de tüketicilerin yanıltıcı tekliflerden kaçınmasını sağlayabiliyor. Bakanlık ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin yalnızca güvenilir platformlarda paylaşılmasını, gerçekçi olmayan indirim vaatlerine ve şüpheli bağlantılara karşı temkinli davranılmasını öneriyor.

Aldatıcı reklamlar Reklam Kuruluna şikayet edilebiliyor

Tüketiciler, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikayetlerini Ticaret Bakanlığının Reklam Kuruluna başvuru sayfası üzerinden iletebiliyor. Bakanlık, Kasım ayı boyunca tüm mecralardaki indirim reklamlarını denetlemeyi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli yaptırımları uygulamayı sürdürecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım indirimleri için uyarı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: