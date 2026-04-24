Ticaret Bakanlığı’ndan Tesla’ya ÖTV farkı cezası: Siparişler mercek altında

Tam Boyutta Gör Temmuz 2025’te elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmış ve Tesla, daha önce ödeme aldığı müşterilerden ÖTV farkını ödemesini talep etmişti. Bir tüketici Tesla Türkiye’ye açtığı davayı kazanmıştı. Şimdi de Ticaret Bakanlığı, Tesla’nın söz konusu dönemde 1.300’ün üzerindeki siparişi mercek altına aldı.

ÖTV farklı her satışa ayrı ceza

CNBC-e’nin edindiği bilgilere göre Ticaret Bakanlığı, Tesla’nın fiyat farkı istediği siparişler hakkındaki başlattığı incelemede idari para cezası kararı aldı. ÖTV artışından önce Tesla Model Y için ödemesi tamamlanan fakat tüketiciden ÖTV farkı nedeniyle ek ücret talep edilen 1.300’ün üzerinde satışın incelendiği, her bir işlem için ayrı idari para cezası uygulandığı ifade ediliyor.

Formula 1 Türkiye GP resmen geri dönüyor: Duyuru bugün yapılacak 7 sa. önce eklendi

Kesilen ceza miktarının araç başına yüz binlerce TL seviyesinde olabileceği ifade ediliyor. Araç sahiplerine ise herhangi bir fark ödemesi yapılmayacak.

Tüketiciler mahkemeye başvurmaya başladı

İlgili dönemde aracın tutarını ödeyen ancak ÖTV artışı nedeniyle Tesla’nın 260 bin 998 TL ek ücret talep ettiği bir müşteri, konuyu yargıya taşımıştı. İlk mahkemeyi kazanmasına rağmen Tesla bu kararı istinafa taşıdı. İstinaf ise yapılan başvuruyu reddederek yerel mahkeme kararının doğru olduğuna hükmetti. Tesla’nın aldığı ek 260 bin 998 TL’lik ödemenin faiziyle birlikte araç sahibine geri ödenmesine karar kılındı. Benzer mağduriyeti yaşayan tüketiciler bu kararı emsal göstererek yargıya başvurmaya başladı.

