Ticaret Bakanlığı, teknolojik ürünlerde taksit sınırlarını değiştirebilecek

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Tam Boyutta Gör Taksitli alışverişlerde taksit sayısına ilişkin sınırlar bugüne kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirleniyordu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Ticaret Bakanlığı’na taksitli satışlarda sınır ve kuralları belirleme yetkisi verildi.

Ticaret Bakanlığı artık perakende ticarette kredi kartıyla veya diğer ödeme yöntemleriyle yapılan alışverişlerde taksit sayısı ve taksitli satış kurallarını düzenleyebilecek. Kredi kartı kullanmadan, elden taksitle veya senet karşılığında yapılan satışlara da düzenleme getirilebilecek.

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Henüz Bakanlık tarafından taksit sayısı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yayımlanacak yeni düzenlemeler ile taksit sayıları Ticaret Bakanlığı tarafından sektör bazında sınırlandırılabilecek veya artırılabilecek.

Teknolojik ürünlerde taksit sayıları değişebilir

BDDK'nın mevcut düzenlemelerine göre cep telefonlarında kredi kartına taksit yapılamıyor. Tüketici kredisiyle yapılan telefon alımlarında ise fiyatı 40 bin TL ve altında olan cihazlar için 12 ay, 40 bin TL'nin üzerindeki cihazlar için 3 ay vade sınırı uygulanıyor.

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde televizyonlarda ve elektronik eşyalarda 4 ay, tabletlerde 6 ay, beyaz eşyalarda 9 ay ve bilgisayarlarda 12 ay taksit sınırı uygulanıyor. Bakanlığın yeni yetkisi kapsamında bu ürün gruplarında da taksit sayılarında değişiklik yapılabilir.

Teknolojik Ürünlerde Mevcut Taksit Sınırları Ürün Kredi Kartına Taksit Alışveriş Kredisi Sınırı Telefon Taksit Yok 40.000 TL ve altı: 12 ay;

40.000 TL üzeri: 3 ay Yenilenmiş Telefon 12 Ay 50.000 TL ve altı: 12 ay;

50.0000 TL üzeri: 3 ay Televizyon 5.000 TL altı: 9 Ay;

5.000 TL ve üzeri: 4 Ay 36 ay Tablet 6 Ay 6 Ay Bilgisayar 12 Ay 12 ay Elektronik eşya (Video Kamera, Ses Sistemleri vb.) 4 Ay 36 ay Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri 9 Ay 36 ay

Ticaret Bakanlığı tarafından taksitli satışlarda uygulanacak değişiklikler doğrudan Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanarak duyurulacak. Ticaret Bakanlığı, henüz taksitli satışlarda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Taksitlerin artırılması veya azaltılmasına yönelik yeni kararlar, Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlandıktan sonra hayata geçirilecek.

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Ticaret Bakanlığı taksit sayılarını değiştirebilecek

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