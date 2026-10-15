Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ticaret Bakanlığı, teknolojik ürünlerde taksit sınırlarını değiştirebilecek

    Ticaret Bakanlığı, taksit sayısı ve koşullarını belirleme yetkisi aldı. Telefon, tablet, televizyon ve beyaz eşya gibi teknolojik ürünlerde taksit sayılarını değiştirebilecek.

    Ticaret Bakanlığı taksit sayılarını değiştirebilecek Tam Boyutta Gör
    Taksitli alışverişlerde taksit sayısına ilişkin sınırlar bugüne kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirleniyordu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Ticaret Bakanlığı’na taksitli satışlarda sınır ve kuralları belirleme yetkisi verildi.

    Ticaret Bakanlığı artık perakende ticarette kredi kartıyla veya diğer ödeme yöntemleriyle yapılan alışverişlerde taksit sayısı ve taksitli satış kurallarını düzenleyebilecek. Kredi kartı kullanmadan, elden taksitle veya senet karşılığında yapılan satışlara da düzenleme getirilebilecek.

    Henüz Bakanlık tarafından taksit sayısı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yayımlanacak yeni düzenlemeler ile taksit sayıları Ticaret Bakanlığı tarafından sektör bazında sınırlandırılabilecek veya artırılabilecek.

    Teknolojik ürünlerde taksit sayıları değişebilir

    BDDK'nın mevcut düzenlemelerine göre cep telefonlarında kredi kartına taksit yapılamıyor. Tüketici kredisiyle yapılan telefon alımlarında ise fiyatı 40 bin TL ve altında olan cihazlar için 12 ay, 40 bin TL'nin üzerindeki cihazlar için 3 ay vade sınırı uygulanıyor.

    Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde televizyonlarda ve elektronik eşyalarda 4 ay, tabletlerde 6 ay, beyaz eşyalarda 9 ay ve bilgisayarlarda 12 ay taksit sınırı uygulanıyor. Bakanlığın yeni yetkisi kapsamında bu ürün gruplarında da taksit sayılarında değişiklik yapılabilir.

    Teknolojik Ürünlerde Mevcut Taksit Sınırları
    Ürün Kredi Kartına Taksit Alışveriş Kredisi Sınırı
    Telefon Taksit Yok 40.000 TL ve altı: 12 ay;
    40.000 TL üzeri: 3 ay
    Yenilenmiş Telefon 12 Ay 50.000 TL ve altı: 12 ay;
    50.0000 TL üzeri: 3 ay
    Televizyon 5.000 TL altı: 9 Ay;
    5.000 TL ve üzeri: 4 Ay    		 36 ay
    Tablet 6 Ay 6 Ay
    Bilgisayar 12 Ay 12 ay
    Elektronik eşya (Video Kamera, Ses Sistemleri vb.) 4 Ay 36 ay
    Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri 9 Ay 36 ay

    Ticaret Bakanlığı tarafından taksitli satışlarda uygulanacak değişiklikler doğrudan Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanarak duyurulacak. Ticaret Bakanlığı, henüz taksitli satışlarda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Taksitlerin artırılması veya azaltılmasına yönelik yeni kararlar, Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlandıktan sonra hayata geçirilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hulk film 2023 android teyp fabrika ayarları şifresi yakuza 0 director's cut türkçe yama fiat albea 1.2 16 valf yorumları house of ashes türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix G16
    Asus Rog Strix G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum