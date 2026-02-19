Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyada ilk: Ticari fiber altyapı üzerinde kuantum ışınlama gerçekleştirildi

    Deutsche Telekom’un Ar-Ge birimi T-Labs ile kuantum ağ teknolojileri geliştiren Qunnect, Berlin’de ticari bir telekom altyapısı üzerinde ilk defa kuantum ışınlamayı başarıyla gerçekleştirdi.

    Ticari fiber altyapı üzerinde ilk kuantum ışınlama yapıldı Tam Boyutta Gör
    Kuantum bilgisini ışınlamak artık bilim kurgu değil. Deutsche Telekom’un Ar-Ge birimi T-Labs ile kuantum ağ teknolojileri geliştiren Qunnect, Berlin’de ticari bir telekom altyapısı üzerinde 30 kilometrelik mesafede kuantum ışınlama başarıyla gerçekleştirdi.

    Ocak 2026’da gerçek bir saha ortamında yapılan testlerde, mevcut ticari fiber optik kablolar üzerinden kuantum bilgi aktarımı sağlandı. Deney, Qunnect’in ticari olarak sunulan kuantum dolanıklık dağıtım donanımı ile Deutsche Telekom’un Berlin’deki kuantum altyapısı kullanılarak gerçekleştirildi. Bu çalışma, gelecekteki “kuantum internet” hizmeti için gereken temel bileşenlerin laboratuvar dışındaki ilk pratik testi olması açısından büyük önem taşıyor.

    %90 ortalama başarı oranı elde edildi

    Deney kapsamında kuantum bitler (kübit), T-Labs Kuantum Laboratuvarı ile Berlin fiber test ağı üzerindeki bir düğüm arasında 30 km’lik fiber döngü üzerinden ışınlandı. Elde edilen verilere göre teleportasyon doğruluğu ortalama %90 seviyesine ulaştı, en yüksek noktada ise %95 doğruluk kaydedildi.

    En dikkat çekici noktalardan biri ise işlemin, nötr atom kuantum bilgisayarları, atomik saatler ve hassas kuantum sensörleri için kritik öneme sahip 795 nm dalga boyunda gerçekleştirilmesi oldu. Bu da gelecekte farklı kuantum sistemlerinin mevcut telekom altyapısına entegre edilmesinin önünü açıyor.

    Mevcut ağ üzerinde, veri trafiğiyle paralel gerçekleştirildi

    Deutsche Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Abdu Mudesir, Berlin’de gerçekleştirilen testin ticari fiber optik ağ üzerinde ve normal veri trafiğiyle paralel şekilde yapıldığını vurguladı. Bu gelişme, kuantum bilgisayarların farklı lokasyonlarda birbirine bağlanarak ortak işlem gücü oluşturmasının teknik temelini atıyor. Qunnect CTO’su Mael Flament ise teleportasyonun artık laboratuvar deneyi olmaktan çıkıp operatör kontrolünde gerçek ağ dolaplarında çalışabilen bir teknolojiye dönüştüğünü belirtti.

    Kuantum ışınlama nedir?

    Kuantum ışınlama, kuantum dolanıklık adı verilen bir fizik olgusuna dayanıyor. Dolanıklık, iki parçacığın birbirinden uzakta olmalarına rağmen aynı anda birbirlerinin durumunu etkileyebilmesi anlamına geliyor. Bu yöntemle, bir parçacığın kuantum durumu başka bir parçacığa aktarılabiliyor. Ancak, burada fiziksel bir parçacığın transferinden ziyade; bilgi, dolanıklık sayesinde bir noktadan diğerine taşınıyor.

    Kuantum ışınlama, geleceğin kuantum internetinin temel yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Bu teknoloji sayesinde, kuantum kriptografi ile ultra güvenli iletişim, dağıtık kuantum hesaplama, güvenli bulut tabanlı kuantum hizmetleri, kuantum veri merkezleri ve yüksek hassasiyetli sensör ağları gibi uygulamaların hayata geçirilmesi mümkün olacak.

    Şirketler, bir sonraki aşamada çok düğümlü teleportasyon senaryolarını test ederek mesafeyi artırmayı ve metro ölçekli operatör ağlarında daha geniş kapsamlı kullanım senaryolarını değerlendirmeyi planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egzoz delik olursa ne olur yeni değerli prime 100 31 nasıl bırakabilirim e-devlet şifremi doğru girdiğim halde yanlış diyor buderus kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum