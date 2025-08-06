Ticari kullanıma uygun yapay zeka müzik üretim aracı: Eleven Music

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli ses teknolojileriyle tanınan ElevenLabs, ticari kullanıma uygun olduğu iddia edilen yeni bir yapay zeka müzik üretim aracı Eleven Music’i duyurdu. Şirket, bu hamlesiyle üç yıllık geçmişinde ilk kez metinden konuşmaya (text-to-speech) odaklı çizgisini aşarak müzik üretimine adım atıyor.

Üretilen içerikler ticari olarak kullanılabilir

ElevenLabs, bugüne kadar ses sentezi, konuşma çevirisi ve yapay zeka sohbet botları gibi alanlarda sunduğu çözümlerle öne çıkmıştı. Yeni model ise kullanıcıların sıfırdan müzik üretmesine imkan tanıyor ve şirketin açıklamasına göre bu içerikler ticari projelerde yasal engel olmaksızın kullanılabilecek.

Şirket, lansmanla birlikte AI ile üretilen müzik örneklerini de paylaştı. Paylaşılan örneklerde son derece çeşitli türlere yer verilmiş. Bazı parçalarında stil ve dil açısından Dr. Dre, N.W.A. ve Kendrick Lamar gibi isimleri anımsattığını da söylemeliyim. Ancak nasıl bir müzik talep ettiğinizi yazarken tanınmış kişilere atıf yapılamıyor. En azından denemelerimde “Linkin Park tarzında” gibi söylemlerin kabul edilmediğini gördüm. Bu arada şarkı üretimi genellikle birkaç dakikada tamamlanıyor.

Yaptığım örneğin videosunu aşağıdan dinleyebilirsiniz. Prompt: “Türkçe, yavaş ve duygusal bir rock balladı. Yoğun vokaller ve melankolik melodilerle, sevdiğini kaybetmiş, keder ve anılarla mücadele eden birini anlatıyor.”





Öte yandan atıf yapılmasa da bu sanatçıların ve grupların izleri bir şekilde yapay zekanın sonuçlarında ortaya çıkıyor. Bu durum, gerçek deneyimlerden doğmuş sanatsal ifadelerin yapay zeka tarafından taklit edilmesinin etik sınırlarını da tartışmaya açıyor. Zira bu tür teknolojilerin hangi verilerle eğitildiği halen tartışmalı bir konu. ElevenLabs eğitim verilerini açıklamıyor ancak sadece lisanslı verilerle eğitim yapıldığını söylüyor.

İki platform ile anlaşıldı

Bu tartışmalar sürerken ElevenLabs, müzik eğitiminde kullanmak üzere bağımsız müzisyenlerin içeriklerini temsil eden iki büyük dijital yayıncılık platformu ile iş birliği yaptığını duyurdu: Merlin Network ve Kobalt Music Group.

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Merlin, Adele, Nirvana, Mitski, Carly Rae Jepsen ve Phoebe Bridgers gibi sanatçıları temsil ederken, Kobalt çatısı altında Beck, Bon Iver ve Childish Gambino gibi isimler yer alıyor. Kobalt’tan TechCrunch’a yapılan açıklamada AI eğitiminde kullanılacak içerikler için sanatçıların açık onayı gerektiği vurgulandı. Ayrıca bu anlaşmalar ile sanatçılara yeni bir gelir modeli de sunulmuş oluyor.

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Ticari kullanıma uygun yapay zekalı müzik üretimi: Eleven Music

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