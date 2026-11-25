Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Tidal, dijital müzikte bir ilke imza atarak yapay zekayla üretilen tüm parçaları platformdan kaldıracağını duyurdu. Dokuz Aralık'ta başlayacak süreçte yirmi dokuz milyon içerik silinecek. Şirket, son dönemde gelen parçaların yarısına yakınının yapay zeka ürünü olduğunu ve bunların yüzde doksan altısının hiç dinlenmediğini belirterek her gün seksen binden fazla şarkıyı reddedecek. Rakipleri bu müzikleri sadece etiketlerken, Tidal doğrudan insan sanatını korumayı amaçlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tidal, önümüzdeki aydan itibaren yapay zekayla üretilen parçaların çıkarılacağını duyurdu. Şirketin yöneticisi, bu adımın hem sanatçılar hem de dinleyiciler nezdinde yankı bulacağına inanıyor.

Spotify, yapay zeka müzikleri öneri listesinden çıkarıyor 3 ay önce eklendi

Tidal yapay zekayla üretilen müzikleri engelleyen ilk platform oldu

Tidal, 9 Aralık’tan itibaren yapay zekayla üretilen müzikleri engellemeye başlayacaklarını duyurdu. Tamamen AI ile yapılan herhangi bir şarkı platformdan kaldırılacak, yenileri de eklenmeyecek.

Tidal yöneticisi, “Son 90 günde gelen müziklerin %43’ünün yapay zeka tarafından üretildiği tespit edildi. Daha radikal bir şey yapılması gerekiyordu, tamamen yapay zekayla yapılan tüm parçaları kataloğumuzdan kaldırmaya başlayacağız, yıl başından itibaren de tamamen yok olduklarını göreceksiniz.”

Tidal: Yapay zeka şarkılar dinlenmiyor, günde 80-85 bin parça geliyor

Robert Andersen, yapay zeka tarafından üretilen şarkıların %96'sının hiç dinlenmediğini söyleyerek, 29 milyon parçanın platformdan kaldırılacağını, günde 80.000 ila 85.000 şarkının da reddedileceğini ekledi.

Apple Music ve Spotify yalnızca etiketliyor

Bu hamle, Spotify ve Apple Music gibi rakiplerin, platformlarında çoğalan yapay zekayla yapılan şarkıların artışıyla mücadele etmek için çeşitli yaklaşımlar denemeye devam ettiği dönemde geliyor. Bu parçaların birçoğunu hizmetler bir şekilde “önemsiz” veya “spam” olarak etiketledi. Apple Music, platformunda yapay zeka tarafından üretilen ya da yapay zeka destekli parçaları etiketlemeye başlayacağını söylerken, Spotify da yapay zekadan destek alan sanatçıları “AI Persona” olarak etiketleyeceğini belirtti.

Spotify, “Yapay zeka hızlı ilerliyor, kötü niyetli kişiler de aynı hızla adapte oluyor. Ancak yapay zeka müziği daha bol hale getirdikçe, dinleyicilerin insan sanatına daha da fazla değer vereceğine inanıyoruz. Bizim işimiz, Spotify'ı dinleyicilerin bu sanatı bulabileceği yer haline getirmek.” açıklamasında bulunmuştu.

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Tidal yapay zekayla yapılan müzikleri engelleyecek

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