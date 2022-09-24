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    TikTok'a dislike butonu geldi: Darısı Twitter'ın başına

    TikTok yorumları için dislike butonu aktif edildi. Bir süredir test edilen beğenmeme özelliği, tüm kullanıcılar için açıldı. Peki, TikTok dislike özelliği nasıl kullanılıyor?
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    tiktok dislike butonu

    TikTok, uzun süredir beklenen dislike (beğenmeme) özelliğini yorumlar için devreye aldı. Test aşamasında olan özellik, dünya genelinde TikTok kullanıcılarına açıldı.

    TikTok, Cuma günü yaptığı duyuruda, TikTok’un yorum beğenmeme butonunun tüm kullanıcılara sunulduğunu söyledi. Kısa formatlı video uygulaması, kullanıcıların alakasız veya uygunsuz olduğuna inandıkları yorumları belirtmelerinin bir yolu olan beğenmeme butonunu Nisan ayında test etmeye başlamıştı.

    Beğenmeme sayısı gizli

    Bir yorumda beğenmeme butonuna tıkladığınızda, beğenmeme durumu herkese açık gösterilmiyor ve yorum yapanlara yorumlarının beğenilmediği bildirimi gitmiyor. Yorum yapanlar ve diğer kullanıcılar, bir yorumun kaç kez beğenilmediğini göremiyor. Dislike butonuna tekrar dokunarak geri çekebiliyorsunuz.

    Tiktok, bu özellikle temel önceliklerinin kullanıcılar için daha iyi deneyim oluşturmak olduğunu söylüyor. TikTok, butonu ilk kez test etmeye başladıklarında, beğenmeme butonunu spam olabilecek veya anlamsız yorumları işaretlemenin bir yolu olarak gördüklerini belirtmişti. Beğenmeme butonunun yorumları şikayet etmenin bir yolu olarak görülmemesi gerektiğini, kullanıcıların taciz, nefret söylemi, tehdit vb. yorumları bildirmek için standart süreci kullanmaları gerektiğini belirtmişti.

    Beğenmeme özelliği, YouTube’da uzun süredir mevcut. Twitter da tweetlere verilen yanıtlar için dislike butonunu test ediyor.

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    makine26 4 gün önce

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