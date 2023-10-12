TikTok filtre üreticilerine ödeme sistemini değiştiriyor

Tam Boyutta Gör En kalabalık sosyal ağ haline gelen TikTok üzerinde filtreler önemli bir yer tutuyor. Bu yüzden TikTok yaratıcı filtreler ve efektler oluşturanlara bir ödül programı başlatmıştı. Şartları biraz zor olan programda önemli değişiklikler yapıldı.

TikTok filtre ödül programı değişiyor

Mayıs ayında duyurulan filtre oluşturma ödül programı 6 milyon dolarlık bir havuza sahipti. Brezilya, Avusturalya, Kanada, Finlandiya, Endonezya, Malezya gibi belirli ülkelerde pilot olarak sunulan programda filtreleri en az 500 bin videoda kullanılan üreticiler ödül alabiliyordu.

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Yapılan değişiklikle artık en az 3 efekti toplamda 1000 videoda kullanılan üreticiler programa dahil olabilecek. Böylece küçük çaplı filtre üreticileri de programa katılma konusunda teşvik edilmiş olacak ve etkileşim artacak.

Diğer taraftan ödeme tarafında da bir değişiklik yapıldı. Bugüne kadar standart bir miktarda dağıtılan ödüller artık videonun oluşturulduğu ülkeye göre değişen miktarlara sahip olacak. Miktarın neye göre belirleneceği ise net değil.

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TikTok filtre ödül programında değişiklik