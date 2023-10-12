TikTok filtre üreticilerine ödeme sistemini değiştiriyor

TikTok filtre ödül programı değişiyor
Mayıs ayında duyurulan filtre oluşturma ödül programı 6 milyon dolarlık bir havuza sahipti. Brezilya, Avusturalya, Kanada, Finlandiya, Endonezya, Malezya gibi belirli ülkelerde pilot olarak sunulan programda filtreleri en az 500 bin videoda kullanılan üreticiler ödül alabiliyordu.
Yapılan değişiklikle artık en az 3 efekti toplamda 1000 videoda kullanılan üreticiler programa dahil olabilecek. Böylece küçük çaplı filtre üreticileri de programa katılma konusunda teşvik edilmiş olacak ve etkileşim artacak.
Diğer taraftan ödeme tarafında da bir değişiklik yapıldı. Bugüne kadar standart bir miktarda dağıtılan ödüller artık videonun oluşturulduğu ülkeye göre değişen miktarlara sahip olacak. Miktarın neye göre belirleneceği ise net değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.