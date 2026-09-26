TikTok, gençler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle ABD'de davalık oldu

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

ABD'de TikTok'a karşı açılan ilk eyalet davası 28 Eylül'de Alabama'da başlayacak. Jürinin önüne taşınacak davada eyalet, TikTok ve Çin merkezli ana şirketi ByteDance'i platformun genç kullanıcılar üzerinde bağımlılık oluşturması ve hizmetin güvenliği konusunda tüketicileri yanıltmasıyla suçluyor.

Alabama'nın yanı sıra en az 27 eyalet ve başkent Washington da TikTok'a karşı dava açmış durumda. TikTok ise genç kullanıcıların güvenliğine öncelik verdiğini belirtiyor ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler nedeniyle çevrim içi platformları sorumluluktan koruyan federal İletişim Yasası’nın 230. maddesine atıfta bulunuyor.

Alabama, TikTok'un algoritmasını suçluyor

Alabama'nın iddiasına göre TikTok'taki sonsuz video akışı platformu bağımlılık oluşturma açısından öne çıkarırken, algoritma genç kullanıcıları şiddet ve kendine zarar verme konularındaki giderek daha yoğun içeriklere yönlendiriyor. Eyalet, bunun gençlerin ruh sağlığı krizine katkıda bulunduğunu ve kendine zarar verme nedeniyle acil servislere başvurularda ciddi artışa yol açtığını savunuyor.

Microsoft, Copilot’u sil baştan tasarladı: İşte yenilikler 19 sa. önce eklendi

Davada ayrıca TikTok'un hesap oluşturmadan video izlemeye izin vermesinin, yaş bilgisinin alınmasını engellediği ve çocuk modunun işlevsiz kalmasına neden olduğu ileri sürülüyor. Eyalet, platformun kullanıcıları daha önce ilgilerini çeken konulardaki giderek daha yoğun içeriklere yönlendiren filtreler içinde tuttuğunu iddia ediyor.

ByteDance ise ABD'li kullanıcıların verilerine Çin hükümetinin erişimi konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanırken, Alabama eyaleti de para cezası ve başka yaptırımlar talep ediyor. TikTok'un bazı önemli davaları uzlaşmayla sonuçlandırması ve mahkeme kayıtlarının gizlenmesi ya da önemli ölçüde düzenlenmesi nedeniyle şirketin faaliyetlerine ilişkin kanıtların büyük bölümü kamuoyuna açık değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

TikTok, gençler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle davalık oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: