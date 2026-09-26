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    TikTok, gençler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle ABD'de davalık oldu

    Alabama'da TikTok ve ByteDance'e karşı açılan dava 28 Eylül'de başlayacak. Eyalet, platformun gençlerde bağımlılık oluşturduğunu ve güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığını savunuyor.

    TikTok, gençler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle davalık oldu Tam Boyutta Gör

    ABD'de TikTok'a karşı açılan ilk eyalet davası 28 Eylül'de Alabama'da başlayacak. Jürinin önüne taşınacak davada eyalet, TikTok ve Çin merkezli ana şirketi ByteDance'i platformun genç kullanıcılar üzerinde bağımlılık oluşturması ve hizmetin güvenliği konusunda tüketicileri yanıltmasıyla suçluyor.

    Alabama'nın yanı sıra en az 27 eyalet ve başkent Washington da TikTok'a karşı dava açmış durumda. TikTok ise genç kullanıcıların güvenliğine öncelik verdiğini belirtiyor ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler nedeniyle çevrim içi platformları sorumluluktan koruyan federal İletişim Yasası’nın 230. maddesine atıfta bulunuyor.

    Alabama, TikTok'un algoritmasını suçluyor

    Alabama'nın iddiasına göre TikTok'taki sonsuz video akışı platformu bağımlılık oluşturma açısından öne çıkarırken, algoritma genç kullanıcıları şiddet ve kendine zarar verme konularındaki giderek daha yoğun içeriklere yönlendiriyor. Eyalet, bunun gençlerin ruh sağlığı krizine katkıda bulunduğunu ve kendine zarar verme nedeniyle acil servislere başvurularda ciddi artışa yol açtığını savunuyor.

    Davada ayrıca TikTok'un hesap oluşturmadan video izlemeye izin vermesinin, yaş bilgisinin alınmasını engellediği ve çocuk modunun işlevsiz kalmasına neden olduğu ileri sürülüyor. Eyalet, platformun kullanıcıları daha önce ilgilerini çeken konulardaki giderek daha yoğun içeriklere yönlendiren filtreler içinde tuttuğunu iddia ediyor.

    ByteDance ise ABD'li kullanıcıların verilerine Çin hükümetinin erişimi konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanırken, Alabama eyaleti de para cezası ve başka yaptırımlar talep ediyor. TikTok'un bazı önemli davaları uzlaşmayla sonuçlandırması ve mahkeme kayıtlarının gizlenmesi ya da önemli ölçüde düzenlenmesi nedeniyle şirketin faaliyetlerine ilişkin kanıtların büyük bölümü kamuoyuna açık değil.

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