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    TikTok'ta her 10 videodan altısı yapay zekâ ürünü; Çocuk içeriklerinde oran daha da yüksek

    Kapwing tarafından yapılan araştırmaya göre TikTok'ta yeni kullanıcılara gösterilen videoların yüzde 59'u yapay zekâ tarafından üretiliyor. Çocuk içeriklerinde bu oran yüzde 97'ye kadar çıkıyor.

    TikTok'ta izlediğiniz her 10 videodan altısı yapay zekâ ürünü Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ araçlarının giderek daha yaygın hâle gelmesinin yan etkilerinden biri de AI ile üretilmil düşük kaliteli içeriklerin interneti adeta ele geçirmesi oldu. İngilizcede "AI slop" olarak anılan bu içerikler, genellikle özgünlükten uzak, yanlış bilgiler içerebilen ve yalnızca görüntülenme elde etmek amacıyla üretilen videolar oluyor. Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma ise sorunun sanılandan da büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor.

    TikTok'ta Yeni Kullanıcıların Gördüğü Videoların Yüzde 60'ı AI Üretimi

    Çevrim içi video düzenleme platformu Kapwing tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre TikTok'ta yeni bir kullanıcıya gösterilen videoların yaklaşık yüzde 60'ı yapay zekâ tarafından oluşturulmuş içeriklerden oluşuyor. Şirket tarafından analiz edilen 10 binden fazla TikTok videosu, platformun özellikle yeni kullanıcılar için ne kadar yoğun bir şekilde yapay zekâ üretimi içerik sunduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik bu durum yalnızca TikTok ile sınırlı değil. Daha önce yapılan benzer bir araştırma, YouTube'daki videoların da yaklaşık yüzde 21'inin aynı kategoriye girdiğini ortaya koymuştu.

    Kapwing'in araştırması kapsamında TikTok'taki 20 popüler kategori incelendi. Bunun yanında, herhangi bir izleme geçmişine sahip olmayan yeni bir hesap oluşturularak platformun "Sizin İçin" akışında gösterdiği ilk 500 video da analiz edildi. Sonuçlar, yeni kullanıcıların karşılaştığı içeriklerin yüzde 59'unun açık biçimde yapay zekâ tarafından üretildiğini gösterdi.

    Çocuklara Yönelik İçeriklerde Durum Çok Daha Kötü

    Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise çocuklara yönelik içerik kategorilerinde ortaya çıktı. Verilere göre #CartoonKids etiketi altında incelenen videoların yüzde 97'si yapay zekâ tarafından üretilmiş içeriklerden oluşuyor. Başka bir deyişle araştırmacıların kontrol ettiği her 100 videodan yalnızca üçü insan üretimi olarak değerlendirildi.

    Benzer şekilde #cartoons ve #babysong etiketlerinde yapay zeka içerik oranı yüzde 83'e ulaşırken, #forkids (çocuklar için) kategorisinde ise bu oran yüzde 79 olarak ölçüldü. Bu durum, özellikle küçük yaştaki kullanıcıların yoğun biçimde algoritmalar tarafından üretilen içeriklerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

    Yapay Zeka İçeriklerinin Sayısı Artmaya Devam Edebilir

    Uzmanlar, üretken yapay zeka araçlarının her geçen gün daha erişilebilir hâle gelmesinin bu eğilimi daha da hızlandıracağını düşünüyor. Birkaç yıl önce hazırlaması saatler sürecek bir video, bugün yalnızca birkaç komutla dakikalar içerisinde oluşturulabiliyor. Bu da içerik üretim maliyetlerini düşürürken, düşük kaliteli videoların sayısının hızla artmasına neden oluyor.

    Araştırmanın ortaya koyduğu olumlu noktalardan biri ise platformların algoritmalarının zamanla kullanıcı tercihlerini öğrenebilmesi. Kapwing'e göre yapay zekâ içeriklerinin oranı, en yüksek seviyeye herhangi bir izleme geçmişi bulunmayan yeni hesaplarda ulaşıyor. Kullanıcılar zaman içinde ilgilenmedikleri videoları geçtikçe veya belirli içerik türlerini tercih ettikçe, algoritmalar da buna göre şekilleniyor ve yapay zek+a içeriklerinin görünürlüğü azalabiliyor.

    Ancak uzmanlar, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin hacmi mevcut hızla büyümeye devam ederse, sosyal medya platformlarının bu içerikleri filtrelemesinin giderek daha zor hâle geleceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle TikTok ve YouTube gibi platformların önümüzdeki dönemde yapay zekâ kaynaklı içerik kirliliğiyle mücadele etmek için yeni önlemler almak zorunda kalabileceği düşünülüyor.

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