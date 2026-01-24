TikTok'un ABD kolunun satışı için anlaşma tamamlandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD’deki satışını içeren anlaşma resmen tamamlandı. Buna göre çatı şirketi ByteDance, ABD birimindeki çoğunluk hissesini Çin dışındaki yatırımcılara devretti. Anlaşma, Trump yönetiminin ByteDance’tan ayrılmadığı takdirde uygulamayı yasaklayacağı son tarihten hemen önce sonuçlandırıldı.

Yeni yapıda ByteDance yalnızca yüzde 20 paya sahip olacak; hisselerin yüzde 80’i TikTok’un yatırımcılarının elinde bulunacak. Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emirlikleri devletine bağlı yatırım fonu MGX’in her biri yüzde 15’er pay alırken, Dell CEO’sunun yatırım şirketi de yatırımcılar arasında yer aldı.

Anlaşmanın detayları ilk olarak geçen ay basına sızmış, TikTok CEO’su Shou Chew’in çalışanlara gönderdiği bir notta TikTok ve ByteDance’ın yatırımcı grubunda uzlaştığını bildirdiği öne sürülmüştü. Böylece aylar süren belirsizlik ve yavaş ilerleyen müzakereler sona ermiş oldu. Bu gelişme, TikTok’un ABD’de yıllardır gündemde olan yasaklanma riskini ortadan kaldırarak uygulamanın ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini sağladı.

TikTok’un açıklamasına göre kurulacak ortak girişim, Amerikalı kullanıcıların verilerini Oracle’ın ABD merkezli ve güvenli bulut altyapısı üzerinde koruyacak. Ayrıca TikTok’un algoritması ABD kullanıcı verileriyle yeniden eğitilecek ve ülkedeki içerik denetiminden bu yeni yapı sorumlu olacak. Şirket, sistemler arası uyumluluğun korunacağını, yani kullanıcıların uluslararası içeriklere ve içerik üreticilerinin de küresel izleyici kitlesine erişmeye devam edeceğini vurguladı.

Yeni oluşum, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulunda TikTok CEO’su Shou Chew’in yanı sıra Silver Lake eş CEO’su Egon Durban, Oracle Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenneth Glueck ve MGX Strateji ve Güvenlik Direktörü David Scott da yer alıyor.

