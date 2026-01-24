Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok'un ABD kolunun satışı için anlaşma tamamlandı

    TikTok'un ABD’deki satışını içeren anlaşma resmen tamamlandı. Buna göre çatı şirketi ByteDance, ABD birimindeki çoğunluk hissesini Çin dışındaki yatırımcılara devretti.

    TikTok'un ABD kolunun satışı için anlaşma tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD’deki satışını içeren anlaşma resmen tamamlandı. Buna göre çatı şirketi ByteDance, ABD birimindeki çoğunluk hissesini Çin dışındaki yatırımcılara devretti. Anlaşma, Trump yönetiminin ByteDance’tan ayrılmadığı takdirde uygulamayı yasaklayacağı son tarihten hemen önce sonuçlandırıldı.

    Yeni yapıda ByteDance yalnızca yüzde 20 paya sahip olacak; hisselerin yüzde 80’i TikTok’un yatırımcılarının elinde bulunacak. Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emirlikleri devletine bağlı yatırım fonu MGX’in her biri yüzde 15’er pay alırken, Dell CEO’sunun yatırım şirketi de yatırımcılar arasında yer aldı.

    Anlaşmanın detayları ilk olarak geçen ay basına sızmış, TikTok CEO’su Shou Chew’in çalışanlara gönderdiği bir notta TikTok ve ByteDance’ın yatırımcı grubunda uzlaştığını bildirdiği öne sürülmüştü. Böylece aylar süren belirsizlik ve yavaş ilerleyen müzakereler sona ermiş oldu. Bu gelişme, TikTok’un ABD’de yıllardır gündemde olan yasaklanma riskini ortadan kaldırarak uygulamanın ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini sağladı.

    TikTok’un açıklamasına göre kurulacak ortak girişim, Amerikalı kullanıcıların verilerini Oracle’ın ABD merkezli ve güvenli bulut altyapısı üzerinde koruyacak. Ayrıca TikTok’un algoritması ABD kullanıcı verileriyle yeniden eğitilecek ve ülkedeki içerik denetiminden bu yeni yapı sorumlu olacak. Şirket, sistemler arası uyumluluğun korunacağını, yani kullanıcıların uluslararası içeriklere ve içerik üreticilerinin de küresel izleyici kitlesine erişmeye devam edeceğini vurguladı. 

    Yeni oluşum, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulunda TikTok CEO’su Shou Chew’in yanı sıra Silver Lake eş CEO’su Egon Durban, Oracle Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenneth Glueck ve MGX Strateji ve Güvenlik Direktörü David Scott da yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    migros iade süresi peugeot 408 hibrit duolingo aile planı kaç tl volvo v40 yorum kendi aracımla nakliye yapmak istiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum