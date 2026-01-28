TikTok'un yeni yönetimi Amerikalıları kızdırdı; Kullanıcılar UpScrolled'a göçüyor

Her ne kadar verilerin Çin'e gönderilmesi asıl sebep gibi gösterilmiş olsa da pek çok kişi bunun aslında bilgi akışını kontrol etmek için yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyordu. Neticede TikTok özellikle gençler için başlıca haber alma kaynaklarından biri hâline gelmişti ve bu durum ABD ve İsrail gibi ülkelerin bilgi akışını kontrol etmesini güçleştiriyordu. Gazze'de yaşananlar sırasında gençlerin hızla İsrail'e karşı tavır alması bunun en net örneklerinden biri oldu. Bu yüzden TikTok'un el değiştirmesinde de bunun etkili olduğu düşünülüyordu. Nitekim son günlerde yaşananlar da bunu doğruluyor. Çin kontrolünden çıkıp ABD ve İsrail destekçilerinin eline geçen TikTok, özellikle siyasi konularda çok daha sansürcü bir tavır sergiliyor.
TikTok Alternatifi UpScrolled, En Çok İndirilen Uygulamar Arasına Girdi
Filistin kökenli bir girişimci olan Issam Hijazi'nin kurduğu UpScrolled, bu hafta ABD'de en çok indirilen dördüncü uygulama oldu. Hijazi'nin 2025'te bazı içeriklerin TikTok'tan kaldırıldığını gördükten sonra kurduğu UpScrolled, tam da bu soruna bir cevap olarak kuruldu. Bu yüzden şimdi TikTok'tan uzaklaşan kullanıcıların bir numaralı tercihi de o oluyor.
Tabii bunun ne kadar uzun vadeli olacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Hatırlarsanız daha önce X'e karşı benzer tepkiler ortaya çıktığında BlueSky gibi alternatiflere akın olmuş, ancak bu göç genele yayılmadığı için kalıcı bir etki yaratamamıştı. Bu yüzden UpScrolled da önümüzdeki dönemde benzer bir sorunla karşılaşabilir. Ancak yaşanan bu süreç, TikTok'un el değiştirmesinin arkasındaki asıl motivasyonların kullanıcıların da gözünden kaçmadığını gösteriyor.Kaynakça https://gizmodo.com/looks-like-american-tiktoks-problems-are-sending-users-flocking-to-alternatives-2000714286 https://www.presstv.ir/Detail/2026/01/28/763085/tiktok-falls-zionist-hands-upscrolled-fills-vacuum-voice-palestine