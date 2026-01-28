Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok'un yeni yönetimi Amerikalıları kızdırdı; Kullanıcılar UpScrolled'a göçüyor

    TikTok'un ABD'deki uygulamasını kontrol etmeye başlayan yeni yönetim, sansürcü yaklaşımıyla daha şimdiden kullanıcıları kızdırdı. Amerikalılar, TikTok alternatiflerine akın ediyor.

    TikTok'un yeni yönetimi Amerikalıları kızdırdı; Kullanıcılar UpScrolled'a göçüyor
    ABD vatandaşlarının kişisel verilerinin Çin'e aktarıldığını öne sürerek TikTok'un peşine düşen ABD, uygulamayı hepten yasaklama tehdidini de devreye sokarak ByteDance üzerinde baskı kurdu ve TikTok'un ABD kolunu yerli şirketlere devrettirdi. Bu ay resmi olarak tamamlanan anlaşmayla birlikte, TikTok'un ABD kolu Oracle, Silver Lake, Dell gibi Amerikalı şirketlerden oluşan bir konsorsiyumun eline geçti.

    Her ne kadar verilerin Çin'e gönderilmesi asıl sebep gibi gösterilmiş olsa da pek çok kişi bunun aslında bilgi akışını kontrol etmek için yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyordu. Neticede TikTok özellikle gençler için başlıca haber alma kaynaklarından biri hâline gelmişti ve bu durum ABD ve İsrail gibi ülkelerin bilgi akışını kontrol etmesini güçleştiriyordu. Gazze'de yaşananlar sırasında gençlerin hızla İsrail'e karşı tavır alması bunun en net örneklerinden biri oldu. Bu yüzden TikTok'un el değiştirmesinde de bunun etkili olduğu düşünülüyordu. Nitekim son günlerde yaşananlar da bunu doğruluyor. Çin kontrolünden çıkıp ABD ve İsrail destekçilerinin eline geçen TikTok, özellikle siyasi konularda çok daha sansürcü bir tavır sergiliyor.

    TikTok Alternatifi UpScrolled, En Çok İndirilen Uygulamar Arasına Girdi

    TikTok'un yeni yönetimi Amerikalıları kızdırdı Tam Boyutta Gör
    TikTok'un yeni yönetiminin Filistin'i destekleyen içeriklerin erişimini kısıtladığı ve Jeffrey Epstein gibi Trump'ı rahatsız edebilecek konularda arama yapılmasını dahi engellediği sosyal medyada ifşa edilince kullanıcılar TikTok'tan uzaklaşmaya başladı. ABD'de TikTok uygulamasını kaldıranların sayısında bir haftada %150'lik artış yaşanırken, TikTok alternatifi UpScrolled da bir anda ABD'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Ayrıca VPN uygulamalarının indirme sayılarında kayda değer bir artış olması da dikkat çekti.

    Filistin kökenli bir girişimci olan Issam Hijazi'nin kurduğu UpScrolled, bu hafta ABD'de en çok indirilen dördüncü uygulama oldu. Hijazi'nin 2025'te bazı içeriklerin TikTok'tan kaldırıldığını gördükten sonra kurduğu UpScrolled, tam da bu soruna bir cevap olarak kuruldu. Bu yüzden şimdi TikTok'tan uzaklaşan kullanıcıların bir numaralı tercihi de o oluyor.

    Tabii bunun ne kadar uzun vadeli olacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Hatırlarsanız daha önce X'e karşı benzer tepkiler ortaya çıktığında BlueSky gibi alternatiflere akın olmuş, ancak bu göç genele yayılmadığı için kalıcı bir etki yaratamamıştı. Bu yüzden UpScrolled da önümüzdeki dönemde benzer bir sorunla karşılaşabilir. Ancak yaşanan bu süreç, TikTok'un el değiştirmesinin arkasındaki asıl motivasyonların kullanıcıların da gözünden kaçmadığını gösteriyor. 

    Kaynakça https://gizmodo.com/looks-like-american-tiktoks-problems-are-sending-users-flocking-to-alternatives-2000714286 https://www.presstv.ir/Detail/2026/01/28/763085/tiktok-falls-zionist-hands-upscrolled-fills-vacuum-voice-palestine
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rus evlilik sitesi avrupa da en çok oynanan maçlar electrolux kurutma makinesi yorumları bmw 116i apple ödeme yöntemi reddedildi çözümü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HUAWEI MateBook D14
    HUAWEI MateBook D14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum