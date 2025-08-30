TikTok, yeni DM özelliklerini duyurdu

Tam Boyutta Gör TikTok, kullanıcılarına doğrudan mesajlar (DM) aracılığıyla başkalarıyla etkileşim kurmanın yeni yollarını sunduğunu açıkladı. Kullanıcılar artık platformda birebir ve grup sohbetlerinde sesli notlar gönderebilecek ve 9 adede kadar resim veya video paylaşabilecek.

1 dakikalık sesli not, fotoğraf ve video gönderilebilecek

TikTok kullanıcıları, metin kutucuğunun yanındaki mikrofon simgesini basılı tutarak oluşturucu seçeneklerinden bir dakikalık ses klipleri oluşturabilecek. Sesli mesaj kaydedip göndermek basit olsa da dikkatli olmak gerekiyor çünkü; mikrofon düğmesi bırakıldığı anda sesli mesaj gönderiliyor.

Fotoğraf ve video paylaşımına gelince, kullanıcılar kameralarıyla çektikleri bir fotoğraf veya videoyu veya galerilerindeki bir görüntüyü alıp başkalarıyla paylaşabilecek. TikTok, göndermeden önce düzenleme seçeneği sunacak. Güvenlik için, kullanıcılar ilk mesajlarında bir fotoğraf veya video gönderemeyecek. Örneğin; birisi size ilk kez mesaj atıyorsa, kendi çektiği bir fotoğraf veya videoyu gönderemeyecek; yalnızca TikTok'ta halihazırda bulunan içerikleri paylaşabilecek.

TikTok DM yaş sınırı

TikTok'ta DM, 16 yaşın altındaki kullanıcılar için kullanılamıyor ve şirket, 16-18 yaş arasındaki kullanıcılar için koruma önlemleri almış durumda. Örneğin; TikTok'ta çıplaklık içeren görselleri tespit edip engellemek için otomatik sistemler bulunuyor. Bu, gönderenin çıplaklık içeren görseli göndermesinin engelleneceği, alıcının da görseli hiç görmeyeceği anlamına geliyor. 18 yaşın üzerindeki kullanıcılar, uygulama ayarlarından bu güvenlik özelliğini etkinleştirebiliyor.

