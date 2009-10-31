Tilera 100 çekirdekli ilk işlemciyi duyurdu: Intel Westmere'den 10x daha hızlı ve 55W!

Önümüzdeki yıl ile birlikte yeniden başlayacağı tahmin edilen çok çekirdekli işlemci yarışına sürpriz bir oyuncu daha katılıyor. Çift çekirdekli işlemcilerle başlayan, ardından üç ve dört çekirdekli modellerle hız kazanan "çekirdek meydan savaşları"nda bir süre önce ateşkes imzalanmış zira çekirdek arttırımı yerine mimari güncellemelere gitmenin daha verimli olacağı anlaşılmıştı. Sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan profesyonel çözümlerden sonra 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel ve AMD'nin karşısındaki rakip ise Tilera firması. 2007 yılında duyurduğu 64 çekirdekli işlemcisiyle dikkatleri üzerine çeken ve yeni model çalışmaları için bir süredir sessizliğini koruyan Tilera, geçtiğimiz günlerde 100 çekirdekli işlemcisini duyurarak bu alanda sansasyon yaratmayı başardı.

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Terascale isimli proje kapsamında 80 çekirdekli deneysel işlemcisini ilk defa 2006 yılında duyuran Intel, çok çekirdekli işlemcilerin 2010 sonrasında evrim geçireceğini ve "core" sayısının ciddi şekilde artabileceğini öngörmüştü. Endüstri standardı olarak x86 işlemcilerde en azından yakın zamanda 80 çekirdekli işlemcilerin pazara sunulması pek mümkün görünmese de hem AMD hem de Intel'in önümüzdeki yıl için 16 çekirdekli işlemci planladığı biliniyor. Donanımların gelişim hızına ayak uyduramayan yazılım dünyasının, istisnalar olsa bile çok çekirdekli işlemci tasarımlarından tam verim alınacak yaygın uygulamalar geliştirememiş olması, yapısal gelişim anlamında çok çekirdekli işlemciler için daha muhafazakar bir tutum sergilenmesine neden oluyor çünkü teorik performans malesef pratiğe çevrilemiyor.

Daha önceki açıklamalarında 64 çekirdekli TILEPro64 işlemcisinin, çift çekirdekli bir Intel Xeon'dan 30 kata varan oranda daha hızlı olacağını iddia eden Silikon Vadisi merkezli Tilera firması, çoklu izlek esasına dayanarak ve paylaşımlı bellek mimarisini esas alarak hazırladığı işlemcilerinin, düşük maliyet ve yüksek başarımla sınıflarında benzersiz performans sunacaklarını iddia etmişti. Firma tarafından duyurusu yeni yapılan TILE-Gx serisi 64-bit işlemcilerin 16-100 çekirdek arasında farklı versiyonları olduğu ve Intel'in Ocak ayında duyurmaya hazırlandığı 32nm Westmere işlemcilerden 10 kata varan oranda daha hızlı oldukları açıklandı. TSMC tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerin 1GHz - 1.5GHz arası hızlarda çalıştığı ve çekirdek sayısına göre 10W - 55W güç tüketikleri açıklandı.

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Entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan TILE-Gx serisi yeni işlemcilerde 2133MHz'e varan hızlarda çalışan iki veya dört adet 72-bit kontrolcü bulunduğu ve ECC desteği ile birlikte 1TB'a kadar toplam kapasite kullanımının söz konusu olabileceği belirtildi. Her çekirdeğin 256Kb seviye 2 bellekle donatıldığı TILE-Gx serisi işlemcilerde L3 bellek kapasitesinin ise esnek mimari sayesinde 26MB'a kadar çıkartılabileceği açıklandı. Geliştirilmiş sinyal işleme performansıyla 4 MAC/döngü desteği sunabilen işlemcilerin 600 milyar MAC/saniye performansıyla en hızlı ticari DSP işlemcisinden 12 kat daha hızlı oldukları iddia edildi. Donanımsal hızlandırma motorları sayesinde 40Gbps şifreleme ve 20Gbps full duplex sıkıştırma yapabilen yeni nesil işlemciler, esnek yapılı, programalanabilir C motoruna da sahip.

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Model bilgileri.

Tilera firması yaptığı açıklamasında dünyanın 100 çekirdekli ilk mikroişlemcisini duyurarak, çok çekirdekli CPU dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladıklarını, ultra-yüksek performanslı yeni çipler ile yeni işlem yeteneklerinin öne çıkacağına dikkat çekti. Tilera tepe yöneticisi (CEO) Omid Tahernia açıklamasının devamında çok çekirdekli yeni işlemci ailesi ile müşterilerin çok işlemcili sistemleri geride bırakacağını zira mükemmelce basitleştirilen sistem mimarisi ile maliyet, güç tüketimi ve kullanım alanı açısından avantajlı sonuçlar elde edilebileceğini söyledi. Tilera resmi açıklamasında TILE-Gx serisi altında 16, 36, 64 ve100 çekirdekli dört model hazırlandığını, dijital video, gelişmiş ağ uygulamaları ve bulut bilgi-işlem pazarını hedef alan işlemcilerin 2011'in ilk yarısında 400-1000$ arası fiyatlarla satılacağını belirtti.