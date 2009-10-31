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Tilera 100 çekirdekli ilk işlemciyi duyurdu: Intel Westmere'den 10x daha hızlı ve 55W!

Tilera firması 100 çekirdekli ilk işlemciyi duyurdu. Yeni işlemcinin Intel Westmere'den 10 kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki yıl ile birlikte yeniden başlayacağı tahmin edilen çok çekirdekli işlemci yarışına sürpriz bir oyuncu daha katılıyor. Çift çekirdekli işlemcilerle başlayan, ardından üç ve dört çekirdekli modellerle hız kazanan "çekirdek meydan savaşları"nda bir süre önce ateşkes imzalanmış zira çekirdek arttırımı yerine mimari güncellemelere gitmenin daha verimli olacağı anlaşılmıştı. Sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan profesyonel çözümlerden sonra 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel ve AMD'nin karşısındaki rakip ise Tilera firması. 2007 yılında duyurduğu 64 çekirdekli işlemcisiyle dikkatleri üzerine çeken ve yeni model çalışmaları için bir süredir sessizliğini koruyan Tilera, geçtiğimiz günlerde 100 çekirdekli işlemcisini duyurarak bu alanda sansasyon yaratmayı başardı.

Tilera 100 çekirdekli ilk işlemciyi duyurdu: Intel Westmere'den 10x daha hızlı ve 55W!
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Terascale isimli proje kapsamında 80 çekirdekli deneysel işlemcisini ilk defa 2006 yılında duyuran Intel, çok çekirdekli işlemcilerin 2010 sonrasında evrim geçireceğini ve "core" sayısının ciddi şekilde artabileceğini öngörmüştü. Endüstri standardı olarak x86 işlemcilerde en azından yakın zamanda 80 çekirdekli işlemcilerin pazara sunulması pek mümkün görünmese de hem AMD hem de Intel'in önümüzdeki yıl için 16 çekirdekli işlemci planladığı biliniyor. Donanımların gelişim hızına ayak uyduramayan yazılım dünyasının, istisnalar olsa bile çok çekirdekli işlemci tasarımlarından tam verim alınacak yaygın uygulamalar geliştirememiş olması, yapısal gelişim anlamında çok çekirdekli işlemciler için daha muhafazakar bir tutum sergilenmesine neden oluyor çünkü teorik performans malesef pratiğe çevrilemiyor.

Daha önceki açıklamalarında 64 çekirdekli TILEPro64 işlemcisinin, çift çekirdekli bir Intel Xeon'dan 30 kata varan oranda daha hızlı olacağını iddia eden Silikon Vadisi merkezli Tilera firması, çoklu izlek esasına dayanarak ve paylaşımlı bellek mimarisini esas alarak hazırladığı işlemcilerinin, düşük maliyet ve yüksek başarımla sınıflarında benzersiz performans sunacaklarını iddia etmişti. Firma tarafından duyurusu yeni yapılan TILE-Gx serisi 64-bit işlemcilerin 16-100 çekirdek arasında farklı versiyonları olduğu ve Intel'in Ocak ayında duyurmaya hazırlandığı 32nm Westmere işlemcilerden 10 kata varan oranda daha hızlı oldukları açıklandı. TSMC tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerin 1GHz - 1.5GHz arası hızlarda çalıştığı ve çekirdek sayısına göre 10W - 55W güç tüketikleri açıklandı.

Tilera 100 çekirdekli ilk işlemciyi duyurdu: Intel Westmere'den 10x daha hızlı ve 55W!
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Entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan TILE-Gx serisi yeni işlemcilerde 2133MHz'e varan hızlarda çalışan iki veya dört adet 72-bit kontrolcü bulunduğu ve ECC desteği ile birlikte 1TB'a kadar toplam kapasite kullanımının söz konusu olabileceği belirtildi. Her çekirdeğin 256Kb seviye 2 bellekle donatıldığı TILE-Gx serisi işlemcilerde L3 bellek kapasitesinin ise esnek mimari sayesinde 26MB'a kadar çıkartılabileceği açıklandı. Geliştirilmiş sinyal işleme performansıyla 4 MAC/döngü desteği sunabilen işlemcilerin 600 milyar MAC/saniye performansıyla en hızlı ticari DSP işlemcisinden 12 kat daha hızlı oldukları iddia edildi. Donanımsal hızlandırma motorları sayesinde 40Gbps şifreleme ve 20Gbps full duplex sıkıştırma yapabilen yeni nesil işlemciler, esnek yapılı, programalanabilir C motoruna da sahip.

Tilera 100 çekirdekli ilk işlemciyi duyurdu: Intel Westmere'den 10x daha hızlı ve 55W!
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Model bilgileri.

Tilera firması yaptığı açıklamasında dünyanın 100 çekirdekli ilk mikroişlemcisini duyurarak, çok çekirdekli CPU dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladıklarını, ultra-yüksek performanslı yeni çipler ile yeni işlem yeteneklerinin öne çıkacağına dikkat çekti. Tilera tepe yöneticisi (CEO) Omid Tahernia açıklamasının devamında çok çekirdekli yeni işlemci ailesi ile müşterilerin çok işlemcili sistemleri geride bırakacağını zira mükemmelce basitleştirilen sistem mimarisi ile maliyet, güç tüketimi ve kullanım alanı açısından avantajlı sonuçlar elde edilebileceğini söyledi. Tilera resmi açıklamasında TILE-Gx serisi altında 16, 36, 64 ve100 çekirdekli dört model hazırlandığını, dijital video, gelişmiş ağ uygulamaları ve bulut bilgi-işlem pazarını hedef alan işlemcilerin 2011'in ilk yarısında 400-1000$ arası fiyatlarla satılacağını belirtti.


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mehmetali.yildiz 9 yıl
bunun için nasıl bir anakart lazımki 1000 çekidek olsa ne yazar ben kullanamadıktan sonra 4 çekirdeğe takla atıyor diyoruz daha.
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namigencan 9 yıl
Bence face te yeni konu açalım X86 gitsin diye reyting rekorları kırarız.
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IgorStravinsky 9 yıl
Haberden çok yorumları okudum bu nedir ya


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namigencan 9 yıl
bu işlemciyi alıp birde %20 oc yapacan al sana 120 çekirdek bol bol çitle diur bu ne ya :D:D:D:D:D:D:D:D
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sewger 9 yıl
22-18nm den sonrası yeni mimari şart ibm in açıklamasına göre ötesi imkansızmış
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Aprcc 9 yıl
yahu 3 cekırdege yenı gecdık bı durun bu ne hız bea :D
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler
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yekoo 9 yıl
ya arkadaşlar bunlar tek tip görevler için üretilen cihazlar.klınız alıyormu ki, intel amd milyonlarca transistör kullanıyo 130w tdp ile işlemci sürüyorlar bu adamlar çıkıp 100 çekirdeği daha az transistörle daha düşük tdp ile yaptıktan sonra biz daha hızlıyız diyorlar. tamam ma neyde? tek tip görevde hızlılar çünkü sdece o işi yapıyorlar. bakın amd ye 2,7 teraflop gpu üretebiliyor ama iş işlmeciye gelince o denli bir güç söz konusu bile değil. niye? çünkü yapılan iş farklı mimari farklı. o yüzden windows kulanırmıyız linux kullanılıyorsa kullanılır gibi sözler hayal kurmaya bile değmezler.
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deepthrone 9 yıl
burda yazılanları okudukça,
x86 ne lisansmış ama..
bizleri/dünyayı sömürme konusunda iyi iş yapmış anlaşılan..
mesele şu meşhur x86 mimarisine kafa tutabilecek babayiğit girişimlerin nezaman olacağı..
sanırım şu konuda AMD-ATI girişimi birşeyler yapmaya karar verdiği için mevcut x86 lisansı konusunda üstüne gidilmeye başlandı:
belki 20 yıldır kurulan sömürü düzenine bi örnek;
işlemci,anakart,ram ve ram soğutucuları
bi de ekran kartını düşünün ekran kartı ayrı işlemcisi,kartı,rami,soğutucusu..
bir de bunların birlikte tek çatı altında üretilebileceği fikrini ve maliyet düşüklüğünü düşünün desem;
CPU ve GPU nun birlikte düşünüldüğü yeni bir mimari lazım olduğu bence su götürmez bir gerçektir..
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byruen 9 yıl
quate : iscanthere
02.11.2009 Saat: 23:09
w7de kaç çekirdek desteği vardı?
windows 7 256 çekirdek desteği sunuyor. Bildiğim kadarıyla ama bu işlemci şuanki anakrtlarda kullanılırmı bilinmez direk çekirdek sayısında bukadar yükseliş ayrıca fiyatların bukadar düşük olması çok saçma olduğunun kanıtı tabikide - yönü vardır.Normal sistemlerde kullanılmaz diye düşünüyorum o yönde yorumlayan arkadaşlarda olmuş zaten
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MetronoM 9 yıl
evet arkadaşlar olay bu kadar basit demek ki neymiş
!KA-ZIK-LA-NI-YOR-MU-ŞUUUUUUUUUUZ!
tatlı ama gerçek...
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ulwi 9 yıl
işlemcilerden çok hdd piyasası hızlansın isterim , işlemciler zaten şu anda yeterli hızdalar, en büyük sorun hddlerde, ssd lerinde ucuzlamasını ve 4k ile 1 gb lık saniye hız olayının artık gerçekleşmesi gerekiyor. ondan sonra işlemcilere yüklenebilirler...
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