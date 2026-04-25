Tam Boyutta Gör Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlarla gerçekleştirdiği bir toplantıda Cupertino merkezli teknoloji devindeki kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cook, görev süresi boyunca yaptığı ilk gerçek ve büyük hatanın 2012 yılında iPhone'lar için yayınlanan Apple Maps uygulaması olduğunu itiraf etti.

Uygulama ilk çıktığında Google Haritalar'ın oldukça gerisinde kalmış, kullanıcılara şüpheli yönlendirmeler yapmış ve turistik noktaları hatalı şekilde işaretlemişti. Yerel testlerin olumlu sonuç vermesine rağmen yazılımın lansmana hazır olmadığını belirten Cook, bu durumu bir başarısızlık ancak aynı zamanda değerli bir deneyim olarak nitelendirdi.

Rakip uygulamaları tavsiye ettik

Yaşanan kriz sonrası Apple'ın sergilediği tutumu hatırlatan Cook, kullanıcılardan özür dileyerek o dönemde Apple Maps yerine rakip uygulamaları kullanmalarını tavsiye ettiklerini belirtti. CEO, bu kararın bir nevi "suçun kabulü" olduğunu ancak müşteriyi merkeze koyan doğru bir hamle olduğunu vurguladı.

Tam Boyutta Gör Toplantıda sadece hatalarından değil, en çok gurur duyduğu başarılarından da bahseden Cook, Apple Watch ve sağlık takip özelliklerinin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Cook, özellikle akıllı saatin sağlık özellikleri sayesinde hayatı kurtulan bir kullanıcıdan aldığı mesajın kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Tim Cook, Apple kariyerindeki en büyük hatayı itiraf etti

