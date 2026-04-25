Tim Cook, Apple kariyerindeki en büyük hatayı itiraf etti

Uygulama ilk çıktığında Google Haritalar'ın oldukça gerisinde kalmış, kullanıcılara şüpheli yönlendirmeler yapmış ve turistik noktaları hatalı şekilde işaretlemişti. Yerel testlerin olumlu sonuç vermesine rağmen yazılımın lansmana hazır olmadığını belirten Cook, bu durumu bir başarısızlık ancak aynı zamanda değerli bir deneyim olarak nitelendirdi.
Rakip uygulamaları tavsiye ettik
Yaşanan kriz sonrası Apple'ın sergilediği tutumu hatırlatan Cook, kullanıcılardan özür dileyerek o dönemde Apple Maps yerine rakip uygulamaları kullanmalarını tavsiye ettiklerini belirtti. CEO, bu kararın bir nevi "suçun kabulü" olduğunu ancak müşteriyi merkeze koyan doğru bir hamle olduğunu vurguladı.