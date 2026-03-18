Tim Cook’tan ayrılık iddialarına net yanıt: “Apple’sız bir hayat düşünemiyorum”

Apple CEO’su, “Yaptığım işi gerçekten çok seviyorum” diyerek istifa edeceği yönündeki söylentileri yalanladı. 2025’in sonlarında bazı haberlerde Cook’un 2026 gibi erken bir tarihte görevden ayrılabileceği öne sürülmüştü.
"Apple olmadan bir hayatı hayal edemiyorum"
Ancak verdiği röportajda bu iddialara açık bir şekilde karşı çıktı: “Hayır, öyle demedim. Hiç demedim. Yaptığım işi çok seviyorum. 28 yıl önce Apple’a katıldım ve o günden beri her gün bundan keyif aldım.” Cook ayrıca “Apple olmadan bir hayatı hayal edemiyorum” diyerek şirkete olan bağlılığını da dile getirdi.
Öte yandan, Reuters ve Financial Times, 2025’in sonlarında Cook’un 2026’da görevden ayrılabileceğini öne sürmüştü. Financial Times, hatta Apple’ın Haziran 2026’daki geliştirici konferansından önce yeni bir CEO’ya sahip olabileceğini ve Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı John Ternus’un en güçlü adaylardan biri olduğunu belirtmişti.
Buna karşılık, Mark Gurman daha önce bu iddiaları yalanlayarak Cook'un kısa vadede emekli olmayacağını ifade etmişti. Gurman'a göre Cook, en azından mevcut ABD başkanlık dönemi boyunca, yani yaklaşık 2028'e kadar Apple'ın başında kalmaya devam edebilir. Bu da Cook'un o dönemde 70 yaşına ulaşacağı anlamına geliyor.
