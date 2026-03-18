Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tim Cook’tan ayrılık iddialarına net yanıt: “Apple’sız bir hayat düşünemiyorum”

    Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın 50. yıl kutlamaları sırasında gündeme gelen ayrılık söylentilerine cevap verdi ve yakın zamanda görevden ayrılacağı iddialarını net bir şekilde reddetti.

    Tim Cook, görevden ayrılacağı iddialarını reddetti Tam Boyutta Gör
    Apple CEO'su Tim Cook, Apple’ın 50. yıl kutlamaları sırasında gündeme gelen ayrılık söylentilerine cevap verdi ve yakın zamanda görevden ayrılacağı iddialarını net bir şekilde reddetti. Cook, yaptığı açıklamada işini büyük bir tutkuyla sürdürdüğünü vurguladı.

    Apple CEO’su, “Yaptığım işi gerçekten çok seviyorum” diyerek istifa edeceği yönündeki söylentileri yalanladı. 2025’in sonlarında bazı haberlerde Cook’un 2026 gibi erken bir tarihte görevden ayrılabileceği öne sürülmüştü.

    "Apple olmadan bir hayatı hayal edemiyorum"

    Ancak verdiği röportajda bu iddialara açık bir şekilde karşı çıktı: “Hayır, öyle demedim. Hiç demedim. Yaptığım işi çok seviyorum. 28 yıl önce Apple’a katıldım ve o günden beri her gün bundan keyif aldım.” Cook ayrıca “Apple olmadan bir hayatı hayal edemiyorum” diyerek şirkete olan bağlılığını da dile getirdi.

    Öte yandan, Reuters ve Financial Times, 2025’in sonlarında Cook’un 2026’da görevden ayrılabileceğini öne sürmüştü. Financial Times, hatta Apple’ın Haziran 2026’daki geliştirici konferansından önce yeni bir CEO’ya sahip olabileceğini ve Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı John Ternus’un en güçlü adaylardan biri olduğunu belirtmişti.

    Buna karşılık, Mark Gurman daha önce bu iddiaları yalanlayarak Cook’un kısa vadede emekli olmayacağını ifade etmişti. Gurman’a göre Cook, en azından mevcut ABD başkanlık dönemi boyunca, yani yaklaşık 2028’e kadar Apple’ın başında kalmaya devam edebilir. Bu da Cook’un o dönemde 70 yaşına ulaşacağı anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    dolreth +85 sahin1001 +69 ~HaLo~ +64 fozata +61 inkisaft +45 büdünün kaşı +43 TR_mahmutpek +32 napolyon94 +31 Macella +30 muratdogan456 +29
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    1180 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tim cook, Teknoloji Haberleri ve Apple
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,3b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    passat b8 kronik sorunlar gta 5 dil değiştirme iş kurmak istiyorum benzoxin krem yüzümü yaktı jeep compass 1.4 4x4 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 12 SE
    HUAWEI nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum