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    Titanyum ve altın kaplama iPhone 18 Pro satışa çıktı

    Apple henüz yeni iPhone'larını tanıtmadı ancak lüks cihaz üreticisi Caviar, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra'nın özelleştirilmiş versiyonlarını şimdiden satışa sundu.

    caviar iphone 18 pro & iphone ultra satışta Tam Boyutta Gör
    Caviar, iPhone ve Samsung amiral gemisi modelleri gibi çeşitli telefonların lüks versiyonlarını sunmasıyla tanınıyor ancak yakın zamanda henüz piyasaya sürülmemiş iPhone Ultra ve iPhone 18 Pro'yu da satışa sundu. Katlanabilir iPhone Ultra'nın fiyatı 16 bin dolara kadar çıktı.

    Kraliyet Renkleri tasarımı 18 adetle sınırlı

    Caviar, iPhone 18 Pro ailesi için Emperor, King, Black Prince ve Pharaoh olarak adlandırılan tasarımlar sunan Royal Colors koleksiyonunu piyasaya sürdü. Modele bağlı olarak, telefonlar timsah veya piton derisi, titanyum ve çift 24 ayar altın kaplama gibi malzemeleri bir araya getiriyor. Caviar, her Kraliyet Renkleri tasarımının 18 adetle sınırlı olacağını söylüyor.

    iPhone 18 Pro'nun fiyatı 10.000 doları aşıyor!

    caviar altın iPhone 18 Pro fiyatı Tam Boyutta Gör
    Caviar'ın iPhone Ultra olarak adlandırdığı, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u ile fiyatlar önemli ölçüde artıyor. Seçenekler arasında Titanyum, Koyu Kiraz, Karat, Macenta, Gümüş, Altın ve Jobs Edition bulunuyor. Fiyatlar 13.840 dolardan 15.990 dolara kadar değişiyor. iPhone 18 Pro modellerin fiyatı ise 10.840 dolara kadar çıkıyor.

    Lüks iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra neler sunuyor?

    katlanabilir iPhone Ultra özellikleri caviar Tam Boyutta Gör
    Caviar, her iki yeni cihazın da yüksek hassasiyetli fiziksel prototiplerini aldıklarını ve malzeme ve panellerini bunlara uyacak şekilde uyarladıklarını söylüyor. Ancak, web sitesinde yayınlanan bazı özelliklerin söylenti ve sızıntılardan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor.

    iPhone Ultra sayfasında 7.8 inç iç ekran, 5.3 inç kapak ekranı, titanyum yapı, iki adet 48 MP arka kamera ve 5.800 mAh pil olduğu belirtiliyor. Ayrıca 3 nm işlem teknolojisiyle üretilmiş A20 Pro işlemci de listeleniyor. Bu, Apple'ın A20 neslinin TSMC'nin daha yeni 2 nm işlem teknolojisini kullanacağı yönündeki diğer söylentilerle çelişiyor.

    Daha güvenilir raporlar, iPhone 18 Pro modellerinin ve katlanabilir iPhone'un Eylül ayında piyasaya sürülmesi, daha küçük Dinamik Ada, değişken diyaframlı kamera teknolojisi ve 2 nm A20 çipi de dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı söylentileri destekliyor.

    Caviar, Apple'ın iPhone 18 Pro'yu 9 Eylül'de tanıtacağını belirtiyor. Apple, henüz Eylül iPhone lansmanın tarihini duyurmadı. Dolayısıyla altın, deri ve beş haneli fiyatlar gerçek olsa da, bunların altındaki Apple donanımı teknik olarak, en azından henüz resmi olarak belli değil.

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