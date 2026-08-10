Titanyum ve altın kaplama iPhone 18 Pro satışa çıktı

Kraliyet Renkleri tasarımı 18 adetle sınırlı
Caviar, iPhone 18 Pro ailesi için Emperor, King, Black Prince ve Pharaoh olarak adlandırılan tasarımlar sunan Royal Colors koleksiyonunu piyasaya sürdü. Modele bağlı olarak, telefonlar timsah veya piton derisi, titanyum ve çift 24 ayar altın kaplama gibi malzemeleri bir araya getiriyor. Caviar, her Kraliyet Renkleri tasarımının 18 adetle sınırlı olacağını söylüyor.
iPhone 18 Pro'nun fiyatı 10.000 doları aşıyor!
Lüks iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra neler sunuyor?
iPhone Ultra sayfasında 7.8 inç iç ekran, 5.3 inç kapak ekranı, titanyum yapı, iki adet 48 MP arka kamera ve 5.800 mAh pil olduğu belirtiliyor. Ayrıca 3 nm işlem teknolojisiyle üretilmiş A20 Pro işlemci de listeleniyor. Bu, Apple'ın A20 neslinin TSMC'nin daha yeni 2 nm işlem teknolojisini kullanacağı yönündeki diğer söylentilerle çelişiyor.
Daha güvenilir raporlar, iPhone 18 Pro modellerinin ve katlanabilir iPhone'un Eylül ayında piyasaya sürülmesi, daha küçük Dinamik Ada, değişken diyaframlı kamera teknolojisi ve 2 nm A20 çipi de dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı söylentileri destekliyor.
Caviar, Apple'ın iPhone 18 Pro'yu 9 Eylül'de tanıtacağını belirtiyor. Apple, henüz Eylül iPhone lansmanın tarihini duyurmadı. Dolayısıyla altın, deri ve beş haneli fiyatlar gerçek olsa da, bunların altındaki Apple donanımı teknik olarak, en azından henüz resmi olarak belli değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: