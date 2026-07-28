Futbolseverlere büyük şok: S Sport ve Tivibu ortaklığı sona eriyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir Tivibu platformu üzerinde iki spor kanalı ile faaliyet gösteren Saran Medya önce geçen yıl S Sport 2 kanalını kaldırmıştı. Sürpriz bir hamle ile Disney+ platformuna da kanallarını ekleyen grup Tivibu platformundan tamamen çıktı.

S Sport ve Tivibu ortaklığına veda

S Sport hesabından yapılan duyuruya göre S Sport kanalı 1 Ağustos tarihinden itibaren Tivibu platformundan çıkarılacak. Kullanıcılar S Sport ve S Sport 2 kanallarına S Sport, Turkcell TV+ ve Disney+ platformlarından erişim sağlayabilecek.

S Sport kanalları Disney Plus’a ekleniyor: Canlı maç dönemi başlı 3 gün önce eklendi

Süper Paket, Spor Paketi ve Sinema Paketi sahibi Tivibu kullanıcıları uzun süre NBA, LaLiga, İtalya Serie A, Bundesliga, Wimbeldon, MotoGP gibi organizasyonları S Sport abonesi olmadan izleyebilmişti. Ne var ki geçen yıl S Sport 2 kanalı kaldırılınca ayrılık ihtimali de gündeme gelmeye başlamıştı.

Hali hazırda Tivibu platformunda Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig haricinde maç yayınlanmayacak gibi görünüyor. Süper Lig ve Premier Lig yine Beinsports platformunda, Avrupa kupaları ise TRT Tabii platformunda devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: