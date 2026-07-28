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    Futbolseverlere büyük şok: S Sport ve Tivibu ortaklığı sona eriyor

    Uzun süredir Tivibu üst paket sahiplerinin izleyebildiği S Sport kanalları önce bire indirildi şimdi de tamamen platformu terk etmeye hazırlanıyor.              

    Tivibu Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir Tivibu platformu üzerinde iki spor kanalı ile faaliyet gösteren Saran Medya önce geçen yıl S Sport 2 kanalını kaldırmıştı. Sürpriz bir hamle ile Disney+ platformuna da kanallarını ekleyen grup Tivibu platformundan tamamen çıktı.

    S Sport ve Tivibu ortaklığına veda

    S Sport hesabından yapılan duyuruya göre S Sport kanalı 1 Ağustos tarihinden itibaren Tivibu platformundan çıkarılacak. Kullanıcılar S Sport ve S Sport 2 kanallarına S Sport, Turkcell TV+ ve Disney+ platformlarından erişim sağlayabilecek.

    Süper Paket, Spor Paketi ve Sinema Paketi sahibi Tivibu kullanıcıları uzun süre NBA, LaLiga, İtalya Serie A, Bundesliga, Wimbeldon, MotoGP gibi organizasyonları S Sport abonesi olmadan izleyebilmişti. Ne var ki geçen yıl S Sport 2 kanalı kaldırılınca ayrılık ihtimali de gündeme gelmeye başlamıştı.

    Hali hazırda Tivibu platformunda Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig haricinde maç yayınlanmayacak gibi görünüyor. Süper Lig ve Premier Lig yine Beinsports platformunda, Avrupa kupaları ise TRT Tabii platformunda devam ediyor.

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