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    TMSF, savunma şirketi Assan Group'u satışa çıkardı

    TMSF, kayyum yönetimindeki Assan Group'a ait ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı. Savunma sanayii varlıklarını kapsayan ihalenin bedeli 416,5 milyon dolar olarak açıklandı.

    TMSF, savunma şirketi Assan Group'u satışa çıkardı Tam Boyutta Gör
    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum yönetimindeki Assan Group'a ait varlıklardan oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketin satış sürecine ilişkin ayrıntılar da netlik kazandı.

    Muhammen bedel 416,5 milyon dolar

    TMSF'nin açıklamasına göre satışa çıkarılan bütünlük içerisinde, şirketin savunma sanayi faaliyetlerinde kullandığı çok sayıda varlık bulunuyor. Bunlar arasında gayrimenkuller, ön tahsisli araziler, makine ve teçhizatlar, demirbaşlar, finansal kiralama kapsamındaki varlıklar, markalar, alan adları ve şirketin taraf olduğu sözleşmeler yer alıyor.

    Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de, TMSF'nin İstanbul Esentepe'de bulunan merkezinde gerçekleştirilecek. İhale süreci iki aşamalı olarak yürütülecek. İlk aşamada, katılımcılar tarafından kapalı zarf usulüyle sunulan mali teklifler açılacak. Bu tekliflerin değerlendirilmesinin ardından açık artırmaya katılmaya hak kazananlardan oluşan kısa liste belirlenecek ve ikinci aşama olan açık artırma sürecine geçilecek.

    TMSF, savunma şirketi Assan Group'u satışa çıkardı Tam Boyutta Gör
    TMSF tarafından yapılan duyuruya göre Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 416 milyon 500 bin dolar oldu. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların ise 41 milyon 650 bin dolar tutarında teminat sunmaları gerekecek.

    Katılımcıların hazırlayacakları teklif dosyalarını, en geç 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00'ya kadar Satış Komisyonu'na teslim etmeleri gerekiyor. TMSF'nin ilanında, ihale sonucunda oluşacak en yüksek teklifin 416,5 milyon dolarlık muhammen bedelin altında kalması durumunda ise pazarlık süreci işletilecek.

    Bu noktaya nasıl gelindi?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk ve FETÖ soruşturmaları kapsamında ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş’un da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmış ve haklarında hapis istemleriyle iddianame düzenlenmişti. Bu hukuki süreç doğrultusunda, grubun bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete yönetimsel olarak TMSF kayyım olarak atanmıştı.

    ASSAN Group, 6 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya çapında 200'ün üzerinde aktif kurumsal ve askeri müşterisi bulunan şirket, Ankara Sincan OSB ve Bolu Gerede başta olmak üzere toplam 1,9 milyon metrekarelik devasa üretim ve test arazisine sahip. Şirket, 155 mm topçu mühimmatı, 122 mm roketler ve MK serisi (Mk-82 vb.) uçak bombası gövdesi ve mühimmatı üretiyor.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2026/06/20260611-3-1.pdf https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tmsf-assan-group-ticari-ve-iktisadi-butunlugunu-satisa-cikardi/3963525
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