    Tobey Maguire'lı seri Spider-Man 4 ile devam edebilir mi? Yönetmen Sam Raimi cevapladı

    Spider-Man: No Way Home sonrası yeniden konuşulmaya başlanan Spider-Man 4'ün bir gün çekilip çekilemeyeceği serinin yönetmeni Sam Raimi'ye soruldu. Raimi, projeye dair görüşlerini paylaştı.

    Tobey Maguire'lı seri Spider-Man 4 ile devam edebilir mi? Yönetmen Sam Raimi cevapladı Tam Boyutta Gör
    2000'lerin başında Sam Raimi'nin yönettiği, Tobey Maguire'ın başrolünü üstlendiği Örümcek-Adam (Spider-Man) filmleri, bugün hâlâ pek çok sinemaseverin favori süper kahraman filmleri arasında yer alıyor. Seri üçüncü filmde çıtayı düşürmüş olsa da özellikle iki film çizgi-roman uyarlamaları arasında özel bir yerde duruyor. Bu yüzden aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ Tobey Maguire'lı bir Spider-Man filmi görmek isteyen izleyiciler bulunuyor.

    Beyaz perdede gördüğümüz üç Örümcek-Adam'ı bir araya getiren Spider-Man: No Way Home bu isteği kısmen yerine getirirken, son anda iptal edilen Spider-Man 4'ün yıllar sonra çekilme ihtimalini de yeniden gündeme taşıdı. Hatta üçüncü filmde rol alan oyunculardan Thomas Haden Church de Tobey Maguire'lı yeni bir Spider-Man filmi çekileceğini ima eden açıklamalarda bulundu.. Ancak günün sonunda tüm bunlar söylentinin ötesine geçemeyecek gibi görünüyor.

    Sam Raimi: Meşaleyi Devretmek Gerekiyor

    Yönetmen Sam Raimi'ye bu hafta bu konu soruldu. Raimi, Spider-Man filmlerinin gördüğü ilgiden memnun görünse de artık meşaleyi devrettiğini ve Spider-Man 4'ü çekmeyi düşünmediğini açıkladı. Raimi, nasıl ki çizgi-romanlarda Stan Lee'nin başlattığı seriyi zamanla başkaları devraldıysa, kendisinin de başka sanatçılara meşaleyi devretmesi gerektiğini vurguladı. Tom Holland'lı serinin başarısına dikkat çeken Raimi, artık odağın Tom Holland'ın Örümcek-Adam'ı üzerinde olması gerektiğini savundu. Ünlü yönetmen bu açıklamasıyla, Spider-Man 4 için hâlâ umudunu koruyan sinemaseverlere kapıyı kapatmış oldu.

