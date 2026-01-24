Tobey Maguire'lı seri Spider-Man 4 ile devam edebilir mi? Yönetmen Sam Raimi cevapladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2000'lerin başında Sam Raimi'nin yönettiği, Tobey Maguire'ın başrolünü üstlendiği Örümcek-Adam (Spider-Man) filmleri, bugün hâlâ pek çok sinemaseverin favori süper kahraman filmleri arasında yer alıyor. Seri üçüncü filmde çıtayı düşürmüş olsa da özellikle iki film çizgi-roman uyarlamaları arasında özel bir yerde duruyor. Bu yüzden aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ Tobey Maguire'lı bir Spider-Man filmi görmek isteyen izleyiciler bulunuyor.

Beyaz perdede gördüğümüz üç Örümcek-Adam'ı bir araya getiren Spider-Man: No Way Home bu isteği kısmen yerine getirirken, son anda iptal edilen Spider-Man 4'ün yıllar sonra çekilme ihtimalini de yeniden gündeme taşıdı. Hatta üçüncü filmde rol alan oyunculardan Thomas Haden Church de Tobey Maguire'lı yeni bir Spider-Man filmi çekileceğini ima eden açıklamalarda bulundu.. Ancak günün sonunda tüm bunlar söylentinin ötesine geçemeyecek gibi görünüyor.

Sam Raimi: Meşaleyi Devretmek Gerekiyor

Yönetmen Sam Raimi'ye bu hafta bu konu soruldu. Raimi, Spider-Man filmlerinin gördüğü ilgiden memnun görünse de artık meşaleyi devrettiğini ve Spider-Man 4'ü çekmeyi düşünmediğini açıkladı. Raimi, nasıl ki çizgi-romanlarda Stan Lee'nin başlattığı seriyi zamanla başkaları devraldıysa, kendisinin de başka sanatçılara meşaleyi devretmesi gerektiğini vurguladı. Tom Holland'lı serinin başarısına dikkat çeken Raimi, artık odağın Tom Holland'ın Örümcek-Adam'ı üzerinde olması gerektiğini savundu. Ünlü yönetmen bu açıklamasıyla, Spider-Man 4 için hâlâ umudunu koruyan sinemaseverlere kapıyı kapatmış oldu.

