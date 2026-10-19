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    Tofaş, 7,5 milyonuncu aracını üretti

    Türkiye otomotiv sanayisinin öncü kuruluşlarından Tofaş, Bursa Fabrikası’nda 7,5 milyonuncu aracını üreterek yarım asrı aşan üretim yolculuğunda yeni bir kilometre taşına daha ulaştı.

    Tofaş, 7,5 milyonuncu aracını üretti Tam Boyutta Gör
    Tofaş, üretimde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bursa Fabrikası’nda üretim bandından indirilen 7,5 milyonuncu araç Fiat Ulysse oldu. 1968 yılında temelleri atılan ve 1971 yılında seri üretime başlayan Tofaş, yarım asrı aşan tarihinde Türkiye otomotiv sanayisinin gelişiminde öncü roller üstlendi.

    İlk yıllarında 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanla faaliyet gösteren şirket; üretim, ihracat, Ar-Ge ve ürün geliştirme alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlarla bugün yılda 500 bin adetlik üretim kapasitesine ve Türkiye’nin ötesine uzanan güçlü bir ihracat ağına sahip önemli bir üretim merkezine dönüştü. 

    Murat 124’ten Fiat Ulysse’ye uzanan üretim yolculuğu

    Tofaş’ın Bursa’daki üretim yolculuğu, Türkiye otomotiv tarihinin de önemli kilometre taşlarını içinde barındırıyor. Murat 124 ile başlayan bu serüvende binek otomobillerden hafif ticari araçlara, Türkiye pazarı için geliştirilen modellerden farklı kıtalara ihraç edilen global ürünlere kadar geniş bir ürün gamı Bursa’daki üretim bantlarından dünya yollarına çıktı.

    Tofaş’ın 1 milyonuncu aracı Fiat Tempra, 2 milyonuncu aracı Fiat Palio Go, 3 milyonuncu ve 4 milyonuncu araçları Fiat Fiorino, 5 milyonuncu aracı Fiat Egea Hatchback, 6 milyonuncu aracı Fiat Egea Sedan ve 7 milyonuncu aracı Fiat Egea Cross Wagon olmuştu. 7,5 milyonuncu aracın Fiat Ulysse olması ise Tofaş’ın üretim tarihinde yeni dönemin bir başka simgesi oldu.

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