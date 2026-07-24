Togg, Almanya’da şimdiye kadar 337 araç sattı

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Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg, Almanya pazarındaki ilk dönem performansında beklentilerin gerisinde kaldı. Resmi tescil verilerine göre şirket, 2026 yılının ilk yarısında Almanya'da yalnızca 197 araç satışı gerçekleştirdi.

1.000 adetlik satış hedefleniyor

Togg’un Almanya’da yılın ilk yarısında yaptığı 197 adetlik satışın 162 adedini T10X SUV, 35 adedini ise T10F sedan oluşturdu. 2025 yılı boyunca Almanya'da toplam 140 Togg satışı gerçekleşmişti. Böylece toplam satışlar 337 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl satışlar eylül ayında başlamıştı.

Togg, satışlara başlamadan önce 2026 yılı sonuna kadar ilk 1.000 aracın Trumore uygulaması üzerinden satılmasını hedefliyordu. Mevcut performans devam ederse bu hedefe ulaşılması zor görünüyor. Togg'un Almanya'da satışa sunduğu T10X ve T10F modelleri 41 bin 200 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Satışları artıracak adımlar atılacak

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Almanya'daki yavaş satışların nedenini henüz kiralama seçeneği sunulmamasına bağladı. Şirketin Almanya'da ayrıca henüz bir satış ve servis ağı oluşturmadığını belirten Karakaş, önümüzdeki dönemde bu iki alanda da adım atacaklarını söyledi.

"Önümüzdeki aylarda finansman seçeneklerimizi leasing ile genişleteceğiz. Buna paralel olarak, acente modeliyle satış ve servis ağımızı daha da geliştiriyoruz" diyen CEO, potansiyel iş ortaklarıyla görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz detay paylaşamayacağını da sözlerine ekledi.

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Aynı zamanda Karakaş, şirketin bu durumdan dolayı baskı hissetmediğini çünkü araçların Türkiye’de çok iyi sattığını aktardı. Mart 2023'te satışlara başlayan Togg'un, T10X ve T10F modelleriyle bugüne kadar yaklaşık 110 bin aracı yollara çıkardığını belirten Karakaş, şirketin 2025 yılında Türkiye'de toplam 39 bin 20 araç teslim ettiğini aktardı. Karakaş, "Son dönemde tamamen elektrikli araç pazarında yaklaşık yüzde 30 pazar payına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Asıl büyüme beklentisi T6X modelinde

Tam Boyutta Gör Karakaş'a göre Togg'un Avrupa'daki büyümesini hızlandıracak model ise 2027 ortasında tanıtılması planlanan kompakt SUV T6X olacak. T10X ve T10F'den daha uygun fiyatlı olması planlanan modelde, CATL tarafından tedarik edilecek LFP bataryalı "skateboard" platformu kullanılacak. Daha düşük maliyet sayesinde T6X'in hem Türkiye'de hem de Avrupa'da daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Karakaş, yeni model için "Fiyat açısından çok cazip bir otomobil olacak." değerlendirmesinde bulunurken yıllık satış rakamında hedefin 110 bin olduğunu aktardı. Karakaş, Almanya'nın Togg için stratejik önem taşıdığını ve şirketin kısa vadeli satış rakamlarına odaklanmadığını da vurguladı.

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Togg, Almanya’da şimdiye kadar 337 araç sattı

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