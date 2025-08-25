Togg, Almanya’daki IAA Mobility 2025’te sahneye çıkıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında yenilikçi ürün gamı ve dijital mobilite ekosistemini dünyaya tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Togg, 8 Eylül’de basın toplantısıyla fuar programına başlayacak ve ziyaretçileri A2 salonu C40 standında ağırlayacak. Togg, yalnızca otomobil modellerini değil, aynı zamanda geliştirdiği dijital mobilite çözümlerini de uluslararası ziyaretçilerle paylaşacak.

Test sürüşü deneyimi sunulacak

Togg’un fuardaki etkinlikleri yalnızca sergi alanıyla sınırlı kalmayacak. Marka, Münih şehir merkezindeki Königsplatz KP 190 noktasında kuracağı deneyim alanında kullanıcı odaklı teknolojilerini geniş kitlelerle buluşturacak.

Ziyaretçiler ayrıca Königsplatz TD 110 noktasında düzenlenecek etkinlikte T10X ve T10F modellerini test etme imkanı bulacak. Böylece Togg, yalnızca fuar standında değil, şehir merkezinde de doğrudan kullanıcıyla temas kurarak ürünlerini deneyimleme fırsatı sunacak.

9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek IAA Mobility, otomotiv üreticilerini, teknoloji şirketlerini, girişimleri ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu bir araya getiren en önemli küresel etkinliklerden birisi konumunda.

Eylül'de satışa çıkacak

Togg’un resmi ToggCare hesabından yapılan açıklamada T10F’nin Eylül ayı başında tüm Türkiye’deki Togg deneyim merkezlerine geleceği, Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişlerinin toplanacağı ve yine ilk teslimatların eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu.

Togg T10F, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya seçeneğiyle satışa çıkacak. 52,4 kWh kapasiteye sahip versiyon tek şarjla yaklaşık 350 kilometre, 88,5 kWh’lik daha büyük batarya ise 623 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tek motorlu, arkadan itişli model 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşabiliyor. Daha yüksek performans isteyenler için geliştirilen çift motorlu dört çeker versiyon ise 320 kW (435 PS) güç, 700 Nm tork ve sadece 4,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle öne çıkıyor.

Kokpitte ise toplamda 41,3 inçlik bir ekran deneyimi sunuluyor. 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik merkezi ekran ve 8 inçlik ek kontrol ekranı bir araya getirilmiş durumda. Aracın teknoloji altyapısında Snapdragon destekli yüksek hızlı işlemci, Trumore uygulaması ve yapay zeka tabanlı sistemler bulunuyor. Şarj tarafında ise 180 kW DC hızlı şarj desteği, bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 28 dakikada dolmasını sağlıyor. Ayrıca araç, V2L (Vehicle to Load) özelliği sayesinde harici cihazlara da enerji aktarabiliyor.

