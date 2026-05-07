Togg, CATL ile ortak platform anlaşması imzaladı: İlk model 2027'de gelecek

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil markası Togg, büyük bir iş birliğine imza attı. B segmentinde uygun fiyatlı otomobil geliştriilmesi için Çinli batarya devi CATL ve CATL’in iştiraki CAIT ile ortak bir araç geliştirme platformu oluşturmak için iş birliği yapıldığı duyuruldu. İlk aracın 2027 ortasında satışa sunulması hedefleniyor.

Togg mevcut T10X ve F10F modellerinde Farasis’in NMC bataryalarını kullanıyordu. Uygun fiyatlı olması hedeflenen yeni B segmenti otomobilinde ise CATL’in LFP bataryaları yer alacak.

Araçlar CAIT’in Bedrock şasisi üzerine inşa edilecek. Bu platformda batarya, elektrikli güç aktarma sistemi, termal yönetim sistemi ve şasi kontrol ünitesi gibi temel bileşenler bir arada sunuluyor.

Uygun fiyatlı B-SUV geliyor

CATL ile ortak geliştirilen ilk otomobil Togg T6 olarak adlandırılacak ve B-SUV segmentinde yer alacak. Bu platformda geliştirilen üç otomobil modelinin 2027 yılının ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye’deki kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin bugünkü fiyatların yarı fiyatına çok daha ekonomik bir model olacağını duyurmuştu.

Tam Boyutta Gör İş birliği hakkında konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Mobiliteyi yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz iş birliklerini klasik tedarik ilişkilerinin ötesine taşıyarak, ortak değer üreten ve geleceği birlikte inşa eden stratejik ortaklıklara dönüştürüyoruz. Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de değer yaratan bu tür iş birlikleriyle, farklı segmentlerde yeni çözümler geliştirerek, Togg ekosistemini ve kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi daha da zenginleştireceğiz" dedi.

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng de iş birliğine ilişkin olarak, "Bu iş birliği, Bedrock Şasi’nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Aynı zamanda entegre akıllı şasi alanında referans projelerden biri olacak bu iş birliği, küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek" ifadelerini kullandı.

