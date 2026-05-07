Togg, CATL ile ortak platform anlaşması imzaladı: İlk model 2027'de gelecek

Togg mevcut T10X ve F10F modellerinde Farasis’in NMC bataryalarını kullanıyordu. Uygun fiyatlı olması hedeflenen yeni B segmenti otomobilinde ise CATL’in LFP bataryaları yer alacak.
Araçlar CAIT’in Bedrock şasisi üzerine inşa edilecek. Bu platformda batarya, elektrikli güç aktarma sistemi, termal yönetim sistemi ve şasi kontrol ünitesi gibi temel bileşenler bir arada sunuluyor.
Uygun fiyatlı B-SUV geliyor
CATL ile ortak geliştirilen ilk otomobil Togg T6 olarak adlandırılacak ve B-SUV segmentinde yer alacak. Bu platformda geliştirilen üç otomobil modelinin 2027 yılının ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye’deki kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin bugünkü fiyatların yarı fiyatına çok daha ekonomik bir model olacağını duyurmuştu.
"Bu iş birliği, Bedrock Şasi'nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Aynı zamanda entegre akıllı şasi alanında referans projelerden biri olacak bu iş birliği, küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek" ifadelerini kullandı.
