Togg, Aralık kampanyasını duyurdu: Yılın son ve en yüksek finansman desteği

Tam Boyutta Gör Togg, 2025 yılının sonuna yaklaşırken elektrikli sedan modeli T10F'e yönelik aralık kampanyasını duyurdu. Aralık ayında Togg T10F için hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için yılın son ve en yüksek kredi desteği başladı.

Bireysel kullanıcılara yönelik sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonlarına geçerli olmak üzere 1 milyon TL'lik 12 ay %0 faizli kredi desteği sunuluyor. Bu kredide aylık ödemeler 83.334 TL'ye denk geliyor. Bunun yanı sıra, 1.700.000 TL kredi için 48 ay %2,39 faizli aylık 68.617 TL ödemeli kredi desteği de mevcut.

Kurumsal müşteriler için de yine sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonlarında geçerli olmak üzere 1milyon TL'lik 12 ay %0 faizli kredi desteği bulunuyor. Ayrıca, 1.900.000 TL'lik 48 ay vade %2,63 faizli kredi seçeneği de var. İkinci seçenekte aylık ödemeler 71.923 TL.

Togg T10F fiyat listesi şöyle:

T10F V1 RWD Standart Menzil --> 1.958.000 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil --> 2.268.000 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil --> 2.393.000 TL

T10F V2 4More --> 3.199.641 TL

Togg’un daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kullanıcılar T10X ve T10F 4More için 1 milyon TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor.

Ayrıca bireysel kullanıcılar 1 milyon 500 bin TL krediye %2,30 faizli 36 ay vadeli 68 bin 604 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin TL krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 TL geri ödemeli seçeneği tercih edebiliyor.

