Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg, Aralık kampanyasını duyurdu: Yılın son ve en yüksek finansman desteği

    Togg T10F'in V1 ve V2 versiyonlarında geçerli sıfır faizli kredi desteğinin yanı sıra 1.9 milyona varan 48 ay vadeli finansman desteği de müşterileri bekliyor.    

    togg aralık kampanya Tam Boyutta Gör
    Togg, 2025 yılının sonuna yaklaşırken elektrikli sedan modeli T10F'e yönelik aralık kampanyasını duyurdu. Aralık ayında Togg T10F için hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için yılın son ve en yüksek kredi desteği başladı.

    Bireysel kullanıcılara yönelik sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonlarına geçerli olmak üzere 1 milyon TL'lik 12 ay %0 faizli kredi desteği sunuluyor. Bu kredide aylık ödemeler 83.334 TL'ye denk geliyor. Bunun yanı sıra, 1.700.000 TL kredi için 48 ay %2,39 faizli aylık 68.617 TL ödemeli kredi desteği de mevcut.

    Kurumsal müşteriler için de yine sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonlarında geçerli olmak üzere 1milyon TL'lik 12 ay %0 faizli kredi desteği bulunuyor. Ayrıca, 1.900.000 TL'lik 48 ay vade %2,63 faizli kredi seçeneği de var. İkinci seçenekte aylık ödemeler 71.923 TL.

    Togg T10F fiyat listesi şöyle:

    • T10F V1 RWD Standart Menzil --> 1.958.000 TL
    • T10F V1 RWD Uzun Menzil --> 2.268.000 TL
    • T10F V2 RWD Uzun Menzil --> 2.393.000 TL
    • T10F V2 4More --> 3.199.641 TL

    Togg’un daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kullanıcılar T10X ve T10F 4More için 1 milyon TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor.

    Ayrıca bireysel kullanıcılar 1 milyon 500 bin TL krediye %2,30 faizli 36 ay vadeli 68 bin 604 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin TL krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 TL geri ödemeli seçeneği tercih edebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 2 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 2 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 2 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 2 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 2 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Evren7 +19 Dropzone +7 Estimatoreng +6 Metin Yasir Akpınar +4 huseyincarnege +4 Alper Çağlar +3 Gaara34 +3 wKedyy +3 Bob Kelso +3 MHY1907 +2
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    346 Kişi Okuyor (37 Üye, 309 Misafir) 40 Masaüstü 306 Mobil
    trkamikaze, tuarek7, SerdarKurçin JR7UE ve 30 üye daha okuyor
    S
    GENEL İSTATİSTİKLER
    6457 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    otomobil fiyatları, TOGG ve
    6 etiket daha Togg T10F togg kampanya t10f aralık kampanya kredi desteği Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,7b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sandık motor nedir dacia sandero 1.0 ambiance yorum e ihaleden araç aldıktan sonraki işlemler benim numaramdan mesaj atılmış atm para sıkışması savcılık

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1
    Lenovo ThinkPad X1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum