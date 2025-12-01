Togg, Aralık kampanyasını duyurdu: Yılın son ve en yüksek finansman desteği

Bireysel kullanıcılara yönelik sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonlarına geçerli olmak üzere 1 milyon TL'lik 12 ay %0 faizli kredi desteği sunuluyor. Bu kredide aylık ödemeler 83.334 TL'ye denk geliyor. Bunun yanı sıra, 1.700.000 TL kredi için 48 ay %2,39 faizli aylık 68.617 TL ödemeli kredi desteği de mevcut.
Kurumsal müşteriler için de yine sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonlarında geçerli olmak üzere 1milyon TL'lik 12 ay %0 faizli kredi desteği bulunuyor. Ayrıca, 1.900.000 TL'lik 48 ay vade %2,63 faizli kredi seçeneği de var. İkinci seçenekte aylık ödemeler 71.923 TL.
Togg T10F fiyat listesi şöyle:
- T10F V1 RWD Standart Menzil --> 1.958.000 TL
- T10F V1 RWD Uzun Menzil --> 2.268.000 TL
- T10F V2 RWD Uzun Menzil --> 2.393.000 TL
- T10F V2 4More --> 3.199.641 TL
Togg’un daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kullanıcılar T10X ve T10F 4More için 1 milyon TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor.
Ayrıca bireysel kullanıcılar 1 milyon 500 bin TL krediye %2,30 faizli 36 ay vadeli 68 bin 604 TL geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin TL krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 TL geri ödemeli seçeneği tercih edebiliyor.
