Togg'daki ayrılık resmen açıklandı: KAP'a bildirildi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli otomobil girişimi Togg’da tarihi değişiklik yaşanıyor. Togg’un kurucu ortaklarından Vestel ve Anadolu Grubu bu ortaklıktan çekiliyor. Dün ortaya çıkan dedikodular bugün resmen doğrulandı. İlgili şirketler tarafından KAP’a bildirim yapıldı.

Vestel ve Anadolu Grubu, Togg’daki yüzde 46’lık hissesinin tamamını satarak yerli otomobil projesinden ayrılıyor. Togg’un bu hisselerini Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell almayı planlıyor. Turkcell tarafından yapılan açıklamada hisselerin satın alınması için görüşmelerin başladığı bildirildi. Görüşmelerin olumlu tamamlanması halinde Turkcell en büyük hissedar olacak. Türkiye Varlık Fonu (TVF) ise Togg’un yeni ortağı olacak.

Togg'un mevcut ortaklık yapısı nasıl?

Togg, 2018 yılında beş ortaklı bir yapı olarak kuruldu. Mevcut ortaklık yapısında dört şirketin yüzde 23’er hissesi bulunuyor. Kalan yüzde 8’lik pay ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ait.

Mevcut yapı şöyle:

Vestel Elektronik : %23

: %23 AG Anadolu Grubu Holding : %23

: %23 Turkcell : %23

: %23 BMC Otomotiv : %23

: %23 TOBB: %8

Yeni ortaklık yapısı nasıl olacak?

Vestel ve Anadolu Grubu tüm hisselerini satacak. Bu hisselerin Turkcell ve TVF arasında nasıl paylaşılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni ortaklık yapısındaki yüzdeler bilinmiyor.

Mevcut durumda yüzde 23 ortaklığı bulunan Turkcell’in yeni dönemde Togg’daki en büyük söz sahibi olması bekleniyor. Bu durum Togg’un yazılım, nesnelerin interneti ve mobilite ekosistemi alanlarında çok daha büyük yatırımlar yapmasını sağlayabilir. Araç içi servisler, 5G bağlantısı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında yeni yatırımlar görebiliriz.

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Vestel ve Anadolu Grubu neden Togg’dan ayrılıyor?

Vestel ve Anadolu Grubu'nun Togg'dan neden çıkmak istediği hakkında şirketler resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak olası nedenler arasında iki grubun finansal durumu ve sermayeyi farklı alanlara yönlendirme ihtiyacı da bulunuyor. Togg'un önümüzdeki dönemde yeni modeller, üretim kapasitesinin artırılması ve ihracat için önemli yatırımlara ihtiyaç duyacağı düşünüldüğünde, ortakların ek sermaye gereksinimi karşısındaki tutumu önem kazanıyor. Bu nedenle Vestel ve Anadolu Grubu'nun mevcut yatırımlarını nakde çevirerek kaynaklarını kendi öncelikli alanlarına yönlendirmek istemesi ihtimaller arasında değerlendirilebilir.

Turkcell'in payını artırması ve Türkiye Varlık Fonu'nun ortaklığa dahil olması, Togg'un finansman ve büyüme stratejisinde daha uzun vadeli ve stratejik bir ortaklık yapısına geçmek istediğine işaret ediyor olabilir.

Üç şirketten KAP'a yapılan açıklamalar

Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell, ortaya atılan iddiaları doğrulayarak Togg'daki hisselerin satışına yönelik görüşmelerin sürdüğünü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Vestel: Görüşmeler sürüyor

Vestel Elektronik, Togg’daki paylarına ilişkin farklı görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, şirketin yatırım politika ve stratejileri doğrultusunda yürütülen temaslar kapsamında henüz işlemi kesinleştirecek bir Yönetim Kurulu kararının alınmadığı belirtildi.

Turkcell: Temaslar sürüyor

Turkcell ise şirket ile Türkiye Varlık Fonu’nun, Togg sermayesindeki bazı payların satın alınması için görüşme yaptığına dair haberlerin basında yer aldığını kaydetti. Şirket, yatırım stratejileri kapsamında iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiğini, haberlere konu olabilecek işleme ilişkin temasların da sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Grubu: Görüşmeler devam ediyor

AG Anadolu Grubu Holding de Togg’daki paylarına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Şirket, mevcut aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşmenin bulunmadığını, olası işleme dair önemli bir gelişme yaşanması halinde gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdi.

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