Togg’dan Almanya’da şarj atağı: 220 bin şarj noktasına erişim sağlandı

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Tam Boyutta Gör Togg, Avrupa'daki dijital hizmetlerini genişletmek amacıyla Octopus Energy bünyesindeki Electroverse şarj platformunu Trumore uygulamasına entegre etti. Bu entegrasyon sayesinde Togg, Avrupa’nın en büyük elektrikli araç şarj platformlarından birisine erişim sağlamış olacak.

Yapılan işbirliğine göre Togg, ilk aşamada Almanya'daki 220 binden fazla halka açık şarj noktasına erişim sağlayacak. İlerleyen dönemde ise Avrupa genelindeki 1,4 milyondan fazla şarj noktasının kapsanması planlanıyor.

Bu entegrasyon elektrikli araç kullanıcılarının farklı şarj operatörlerinin uygulamalarına veya RFID kartlarına ihtiyaç duymadan işlem yapılmasına imkan veriyor. Kullanıcılar Trumore üzerinden uygun şarj istasyonlarını bulabiliyor, navigasyonla istasyona ulaşabiliyor, şarj işlemini başlatabiliyor ve ödemeyi aynı uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Electroverse operatörlerin ağlarını tek bir platform altında birleştirerek Avrupa genelinde 1,4 milyondan fazla şarj noktasına erişim sunuyor.

Yeni şarj özellikleri yolda

Tam Boyutta Gör Togg ile Octopus Energy arasındaki iş birliğinin ilerleyen dönemde daha büyümesi planlanıyor. Çalışmaların sonraki aşamalarında abonelik tabanlı şarj tarifeleri, şarj kredileri ve AutoCharge özelliğinin sunulması değerlendiriliyor.

Bu arada sistem yalnızca Togg'un T10X ve T10F modellerine özel tutulmuyor. Diğer markaların elektrikli araçlarını kullanan sürücüler de Trumore üzerinden entegre edilen şarj altyapısından yararlanabilecek. Togg böylece Trumore'u yalnızca otomobil kullanıcılarına yönelik bir uygulama olmaktan çıkararak mobilite hizmetlerinin merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

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Togg, T10X elektrikli SUV ve T10F elektrikli sedan modellerini Eylül 2025'in sonunda Almanya'da satışa sunmuştu. Ancak şirketin pazardaki ilk dönem satış performansı beklentilerin altında kaldı. Almanya'daki toplam Togg satışları 337 araç olmuştu.

Ancak Togg’un en büyük atılımı gelecek yıl seri üretime girecek daha uygun fiyatlı B segment yeni aracı olacak. CATL'nin şasi iştiraki CAIT’in Bedrock platformunu temel alan bu aracın Haziran 2027'de siparişe açılması, Temmuz 2027'de ise teslimatlara başlaması planlanıyor.

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Togg’dan Almanya’da şarj atağı: 220 bin şarj noktasına erişim

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