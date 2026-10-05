Togg'dan Ekim kampanyası: 1,7 milyon TL kredi ve sıfır faiz fırsatı

T10X V2'ye 800 bin TL sıfır faizli kredi
Togg'un T10X V2 için hazırladığı kampanyada üç farklı sıfır faizli finansman seçeneği bulunuyor. 800 bin TL kredi 6 ay vadeyle kullanılabiliyor. Bu seçenekte aylık ödeme 133 bin 334 TL olarak belirleniyor.
600 bin TL kredi tercih edildiğinde vade 8 aya, aylık ödeme ise 75 bin TL'ye çıkıyor. Daha düşük kredi tutarı isteyenler için 400 bin TL kredi 12 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme 33 bin 334 TL oluyor.
T10X V2'ye yönelik bu finansman seçenekleri sınırlı sayıda araçta geçerli.
T10X V2:
- 800.000 TL kredi / 6 ay / %0 faiz / aylık 133.334 TL
- 600.000 TL kredi / 8 ay / %0 faiz / aylık 75.000 TL
- 400.000 TL kredi / 12 ay / %0 faiz / aylık 33.334 TL
T10F V2'de 1 milyon TL'ye kadar sıfır faiz
T10F V2'deki kampanya seçenekleri T10X V2'ye kıyasla daha yüksek kredi tutarından başlıyor. 1 milyon TL kredi 6 ay vadeyle ve sıfır faizle kullanılabiliyor. Aylık ödeme 166 bin 667 TL seviyesinde.
800 bin TL kredi seçeneğinde vade 8 ay, aylık ödeme 100 bin TL olarak uygulanıyor. 600 bin TL kredi paketinde ise vade 12 ay ve aylık ödeme 50 bin TL oluyor.
Bu finansman seçenekleri de sınırlı sayıdaki T10F V2 versiyonunda geçerli.
T10F V2:
- 1.000.000 TL kredi / 6 ay / %0 faiz / aylık 166.667 TL
- 800.000 TL kredi / 8 ay / %0 faiz / aylık 100.000 TL
- 600.000 TL kredi / 12 ay / %0 faiz / aylık 50.000 TL
Her iki modele 1,7 milyon TL kredi
Daha yüksek kredi tutarı ve uzun vade isteyen müşteriler için T10X V2 ve T10F V2'de ortak bir finansman paketi sunuluyor. 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vadeyle ve yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabiliyor.
Kampanyadaki bu seçenekte aylık ödeme 78 bin 008 TL olarak açıklanıyor. Ayrıca müşterilere 3.000 kWh'lik, yaklaşık bir yıllık şarj değeri Togg tarafından hediye ediliyor.
Bu finansman seçeneği de sınırlı sayıda T10X V2 ve T10F V2 versiyonunda geçerli.
- 1.700.000 TL kredi
- 48 ay vade
- %2,95 faiz
- Aylık 78.008 TL
- 3.000 kWh, yaklaşık 1 yıllık şarj değeri hediye
Trugo'da yüzde 20 indirim
Ekim kampanyasının bir diğer avantajı Trugo tarafında sunuluyor. Togg müşterileri Ekim ayı boyunca Trugo'da yüzde 20 indirim avantajından yararlanabiliyor.
Togg'un kampanya duyurusunda finansman seçeneklerinin anlaşmalı bankalar üzerinden sunulduğu ve kampanya koşullarının banka kriterlerine göre değişebileceği belirtiliyor. Kredi kullanım koşulları, başvuru değerlendirmesi ve aylık ödeme tutarları bankaların kendi değerlendirmelerine tabi tutuluyor.
Togg Ekim 2026 fiyatları
- T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
- T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL
- T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
- T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL
- T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
- T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
- T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
- T10F V2 4More: 3.217.937 TL