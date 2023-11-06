TOGG, Fransa’da sergileniyor

Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili TOGG, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergileniyor.
Fransa’nın Strazburg kentinde 3 ve 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtılıyor.
Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen TOGG, büyük ilgi topluyor.
Yerli üretim TOGG'un renkleri Türkiye'nin coğrafyasından esinlenerek belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.