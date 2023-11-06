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    TOGG, Fransa’da sergileniyor

    Türkiye'nin yerli üretim ve tamamen elektrikli otomobili Togg, Fransa'nın Strazburg şehrinde 3-4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergileniyor.

    TOGG, Fransa’da sergileniyor Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili TOGG, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergileniyor.

    Fransa’nın Strazburg kentinde 3 ve 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtılıyor.

    Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen TOGG, büyük ilgi topluyor.

    Yerli üretim TOGG'un renkleri Türkiye'nin coğrafyasından esinlenerek belirlendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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