Togg için Ağustos ayına özel 1 milyon TL faizsiz kredi kampanyası

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Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg için Ağustos ayına özel kredi kampanyası ve mevcut araç sahiplerine özel kasko kampanyası açıklandı. Ağustos ayında Togg satın almak isteyenlere 1 milyon TL tutarında faizsiz kredi sunuluyor. Ayrıca Ağustos ayında Togg satın alan müşteiriler ay sonuna kadar Trugo şarj istasyonlarında yüzde 20 oranında indirim elde edecek. Bir ay boyunca araçlarını indirimli olarak şarj edecek.

Togg faizsiz kredi kampanyaları

Ağustos ayında Togg T10F V2 satın almak isteyen müşteriler için faizsiz kredi tutarı yükseldi. Geçen ay T10F V2 için faizsiz 800 bin TL tutarında kredi sunulurken şimdi Ağustos ayına özel olarak faizsiz kredi miktarı 1 milyon TL’ye yükseldi. Müşteriler 1 milyon TL’lik %0 faizli krediyi 12 ay ve aylık 83.334 TL taksitle kullanabilecek.

Togg T10X V2 için sunulan faizsiz kredi kampanyasında ise 800 bin TL tutarında kredi için 12 ay vade ile aylık 50.000 TL taksitle kampanyası mevcut.

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48 ay vadeli 1,7 milyon TL kredi

Daha yüksek miktarda ve daha uzun vadeli kredi kampanyası isteyenler için T10X V2 modelinde 1.700.000 TL tutarında kredi için 48 ay geri ödeme ve %2,95 faiz oranıyla aylık 78.008 TL taksit fırsatı sunuluyor. Bunlara ek olarak kurumsal müşterilere 5 adet ve üzeri filo satın alımlarında ise 3 ay ödeme ve %100 finansman desteği devam ediyor.

Togg Ağustos 2026 Bireysel Kredi Kampanyaları Versiyon Kredi Tutarı Faiz Oranı Vade Aylık Taksit T10F V2 1.000.000 TL 12 ay %0,00 83.334 TL T10X V2 800.000 TL 12 ay %0,00 66.667 TL T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay %0,00 150.000 TL T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay %0,00 150.000 TL T10X V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TL T10X V1 1.300.000 TL 48 ay %2,95 59.653 TL T10X 4More 1.500.000 TL 48 ay %2,95 77.527 TL

Togg Kasko yaptıranlara ek batarya garantisi hediye

Togg, aracını güvenceye almak isteyen araç sahipleri için Togg Kasko’da yeni bir kampanya başlattı. Uzun menzil T10X veya T10F için 31 Ağustos’a kadar Togg Kasko yaptıran müşterilerin batarya garantisi 20.000 km daha uzayacak. Böylece 160.000 km olan batarya garanti süresi 180.000 km’ye yükselecek.

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Togg için Ağustos ayına özel 1 milyon TL faizsiz kredi kampanyası

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