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    Togg kullanıcılarına yaz boyunca yüzde 20 indirimli şarj avantajı

    Togg, kullanıcıların yaz aylarında artan tatil ve uzun yolculuk ihtiyacını göz önüne alarak yeni bir kampanya başlattı. Trugo'ya ait autocharge özellikli DC şarj cihazlarında yüzde 20 indirim.

    Togg kullanıcılarına yaz boyunca yüzde 20 indirimli şarj avantajı Tam Boyutta Gör
    Togg, kullanıcılarını merkeze alan ekosistem avantajlarına yaz dönemine özel yeni bir halka ekledi. Yaz aylarında artan tatil ve şehirler arası yolculuk hareketliliği düşünülerek hazırlanan kampanya, Togg kullanıcılarına Trugo’ya ait autocharge özelliğiyle desteklenen DC şarj cihazlarında gerçekleştirecekleri şarj işlemlerinde yüzde 20 indirim sunuyor.

    Temmuz ve ağustos ayları boyunca geçerli olacak kampanya, şarj maliyetlerini azaltarak elektrikli mobilite deneyimini daha erişilebilir ve avantajlı hale getiriyor.

    Kampanya; autocharge, kredi kartı ve filo ödeme yöntemleriyle Trugo DC şarj cihazlarında gerçekleştirilen işlemlerde geçerli oluyor. İndirim tutarı, şarj işleminin tamamlanmasının ardından otomatik olarak hesaplanarak kullanıcıya yansıtılıyor. Böylece kullanıcılar, kupon kodu girmeden ve herhangi bir ek işlem yapmadan indirim avantajından doğrudan faydalanabiliyor.

    Kampanyadan yararlanmak için Togg kullanıcılarının akıllı cihaz yazılımlarını güncel sürümde kullanmaları yeterli oluyor. Kampanya, kupon koduyla sunulan kampanyalar ve diğer indirimlerle birleştirilemiyor.

    Togg kullanıcıları, yaz boyunca bu avantajdan Trugo’nun Türkiye’nin 81 ilinin tamamına yayılan hızlı şarj ağında yararlanabiliyor.

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