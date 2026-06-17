Kim Nerede? 160 Bilgisayar efsanesi Commodore, dijital detoks telefonunu tanıttı 101 Togg LFP bataryaya geçti! Artısı, eksisi neler oldu? 84 Renault'dan BYD'ye dikkat çeken gönderme: "Biz yatırım açıklayınca yapıyoruz"
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    Togg LFP bataryaya geçti! Artıları, eksileri neler?

    Togg sessiz sedasız batarya teknolojisini değiştirdi. NMC'den LFP'ye geçiş ne anlama geliyor? Bu videoda avantajları, dezavantajları ve kullanıcıya etkilerini inceliyoruz.

    Togg modellerinin bataryasında önemli bir değişikliğe gidildi. Uzun menzilli versiyonlarda yıllardır kullanılan NMC bataryaların yerini artık LFP bataryalar alıyor. Üstelik batarya kapasitesi 88,5 kWsa'den 89,6 kWsa'ye yükselirken, DC hızlı şarj süresinde de iyileşme dikkat çekiyor. Ancak bu değişim beraberinde bazı soru işaretlerini de getiriyor.

    Bu videoda Togg'un neden LFP bataryaya geçtiğini, kullanıcı deneyiminde nelerin değişeceğini, ağırlık artışının sebeplerini, şarj performansını ve LFP ile NMC teknolojileri arasındaki temel farkları ele alıyoruz. Ayrıca bu geçişin menzil, batarya ömrü, soğuk hava performansı ve uzun vadeli kullanım açısından ne anlama geldiğini de değerlendiriyoruz.

    Sizce Togg'un LFP bataryaya geçiş kararı doğru mu? NMC bataryaları mı tercih ederdiniz, yoksa daha uzun ömürlü ve maliyet avantajı sunan LFP teknolojisini mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

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