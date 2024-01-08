Togg sedan öncesi SUV Togg T10X fiyatları zamlandı

1 Aralık’ta gelen zam sonrasında Togg T10X modelinin giriş fiyatı 1.430.000 TL'ye yükselmişti. Bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı 1.550.000 TL'ye ve T10X V2 RWD Uzun Menzil versiyonun fiyatı ise 1.820.000 TL’ye yükselmişti. Bugünkü zamdan sonra Togg T10X başlangıç fiyatı 1.432.600 TL, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1.673.000 TL ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 1.823.000 TL oldu.
|Versiyon
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|T10X V1 RWD Standart Menzil
|1.430.000 TL
|1.432.600 TL
|T10X V2 RWD Standart Menzil
|1.550.000 TL
|1.673.000 TL
|T10X V2 RWD Uzun Menzil
|1.820.000 TL
|1.823.000 TL
Togg, geçtiğimiz yıl toplam 19 bin 583 adet T10X modelini kullanıcılarla buluşturarak yılın en çok satan elektrikli aracı oldu. 2024 yılında ise 15-19 Ocak tarihleri 2023 yılındaki çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara öncelik verilecek. 20 Ocak itibarıyla da genel sipariş dönemine geçiş yapılacak ve sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.